Diễn viên Ngân Quỳnh trải lòng về cuộc hôn nhân 33 năm mặn nồng với ông xã

Trước câu hỏi so sánh như: “Liệu Ngân Quỳnh có chạnh lòng trước sự thành công và nổi tiếng của nghệ sĩ Thanh Hằng và Thanh Ngân?”, cô thổ lộ: “Mười người hỏi tôi đều trả lời không một chút chạnh lòng, ghen tỵ bởi chị em của tôi rất tài giỏi”. Thời trẻ, Ngân Quỳnh chủ quan, ỷ lại mà không tự học kinh nghiệm sân khấu khiến mẹ phải rầy la. Tuổi ngọ của cô như một chú ngựa hiên ngang, độc lập, không muốn dựa dẫm vào ai. Đây là khuyết điểm mà mãi sau này, cô dành nhiều thời gian “gác tay lên trán” ngẫm nghĩ tìm cách khắc phục.

Ngân Quỳnh từng xuất hiện cùng lúc qua hai bộ phim đình đám, tạo nên cơn sốt khắp trong Nam ngoài Bắc với hai nhân vật hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt, trong Gạo nếp gạo tẻ , Ngân Quỳnh nhập vai mẹ chồng Nhân với nhiều tính xấu, khiến khán giả “ghét cay ghét đắng”. Đến khi thể hiện vai bà Giang trong Về nhà đi con, cô đóng vai mẹ chồng tâm lý, thấu hiểu, yêu thương nàng dâu như con ruột và được khán giả yêu mến. Cách công chúng thay đổi phản ứng khiến Ngân Quỳnh cảm thấy may mắn: “Đóng phản diện vẫn có người thông cảm, biết tính cách ngoài đời của tôi khác nhân vật nhưng khi được thể hiện hai nhân vật, hai tính cách để khán giả ghét thương cùng lúc, tôi quá may mắn. Tôi giống nhiều nhân vật bà Giang bởi sự thoải mái, bao dung “việc to biến thành nhỏ”, điều này giúp tôi lột tả nhân vật sâu sắc hơn”.