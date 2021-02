Diễn viên phim 18+ đón con gái đầu lòng sau 7 năm điều trị hiếm muộn

Excite cùng nhiều trang tin Nhật Bản tiết lộ Miyuki Komatsu sinh con đầu lòng vào hôm 18.2, cả mẹ và bé đều khỏe mạnh, đang tĩnh dưỡng tốt. Công ty quản lý của nghệ sĩ U.50 cũng nhanh chóng xác nhận tin vui với công chúng. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên 49 tuổi hào hứng chia sẻ niềm vui với người hâm mộ, cô tiết lộ đã sinh nở suôn sẻ và trở thành mẹ của một bé gái đáng yêu với đôi má bầu bĩnh. Người đẹp gửi lời cảm ơn sâu sắc đội ngũ y, bác sĩ đã nỗ lực để mẹ con cô đoàn tụ bình an.

Trên Instagram , Miyuki Komatsu kể về hành trình “vượt cạn” đầy gian nan của mình. Sao nữ 7X tiết lộ cô vỡ nước ối từ ngày hôm trước và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Sau khi chờ đợi suốt 24 tiếng mà tử cung của cô chỉ mở được 5cm, bác sĩ đã nhanh chóng chỉ định người đẹp chuyển sang sinh mổ để tránh gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ và Miyuki Komatsu hiện đang ở bên con gái nhỏ. “Tôi đã cho con bú lần đầu, trải nghiệm căn phòng chung của hai mẹ con và cảm thấy sợi dây gắn kết vô hình giữa chúng tôi thật thần kỳ làm sao”, diễn viên U.50 chia sẻ.

Nữ diễn viên vỡ òa hạnh phúc khi sinh con đầu lòng khỏe mạnh sau thời gian dài căng thẳng, áp lực vì mang thai ở tuổi U.50 ẢNH: INSTAGRAM NV

Ngôi sao xinh đẹp biết ơn vì cuối cùng cũng được trải nghiệm thiên chức làm mẹ sau bao năm đằng đẵng chờ đợi, đồng thời hứa hẹn: “Để gửi lời tri ân đến các bạn, trong tương lai tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với nhiều người đang điều trị hiếm muộn để họ có thêm niềm tin, sức mạnh khi đối mặt với vấn đề này”. Bên dưới mục bình luận, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự chia sẻ khi Miyuki Komatsu đã trở thành mẹ và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình nữ diễn viên.

Sinh năm 1971, Miyuki Komatsu ra mắt tại Nhật Bản với tư cách là người mẫu áo tắm vào đầu thập niên 1990 và trở nên nổi tiếng khi xuất hiện trong hai video người lớn vào năm 1993. Không chỉ được biết đến với những bộ ảnh nóng bỏng hay những thước phim 18+ táo bạo, nữ diễn viên còn xuất hiện trong nhiều tác phẩm chính thống. Đặc biệt, Miyuki Komatsu nổi tiếng với vai Sanami trong Death Note và Death Note 2: The Last Name.

Vẻ đẹp thuần khiết, thơ ngây nhưng cũng đầy khêu gợi của Miyuki Komatsu thời trẻ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sao nữ xứ phù tang kết hôn năm 2009, khi đã gần chạm ngưỡng 40 tuổi. Tuổi cao cộng với sức khỏe sinh sản gặp vấn đề, nữ diễn viên vấp phải khó khăn trong việc mang thai. Sau nhiều năm chờ đợi không kết quả, nghệ sĩ 7X quyết định điều trị hiếm muộn vào năm 2013. Trải qua nhiều lần thụ tinh nhân tạo thất bại, áp dụng đủ mọi phương pháp từ dân gian đến hiện đại và tiêu tốn khoản chi phí khổng lồ, cuối cùng phép màu cũng đến với Miyuki Komatsu vào năm ngoái. Tháng 9.2020, cô chia sẻ tin vui với người hâm mộ và bày tỏ lo lắng, áp lực vì mang thai khi đã gần 50, độ tuổi có quá nhiều rủi ro.

Thời điểm đó, nữ diễn viên thừa nhận: “Tôi đã rất lo lắng rằng liệu mình có thể sinh con một cách an toàn hay không. Tôi hi vọng mình sẽ vượt qua hành trình gian nan này một cách suôn sẻ bằng mọi biện pháp có thể”. Được biết, ông xã Miyuki Komatsu đã luôn đồng hành cùng cô trong suốt 7 năm họ điều trị hiếm muộn cho tới lúc cô trải qua thai kỳ đầy khó khăn và áp lực rồi đón con gái chào đời.