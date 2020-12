Diễn viên Quý Bình: Tôi thấy may mắn khi cưới vợ doanh nhân

- Diễn viên Quý Bình: Đám cưới bất ngờ với truyền thông nhưng không bất ngờ với gia đình hai bên, vì tôi chuẩn bị từ rất lâu. Nếu như không có đợt dịch từ đầu năm, tôi đã tổ chức cưới. Dịch kéo dài đến 3 đợt, trong đó, đợt này suýt nữa thì mọi thứ căng thẳng, nhưng rất may là kiểm soát được. Tôi vẫn tổ chức cưới theo thời gian đã lên lịch nhưng hơi cập rập. Tất cả những trở ngại, khó khăn đã qua rồi...

Tôi nghĩ không có việc gì lo lắng cho bằng việc chuẩn bị đám cưới. Tôi không than vãn nhưng để mọi người thấy rằng đến được với nhau, có một gia đình hạnh phúc thì chúng ta phải vượt qua nhiều thử thách. Chúng ta phải có thời gian, tài lực, sức khỏe để tổ chức một ngày cưới mà không để lại cho mọi người sự hờn trách. Bởi đôi khi vì gấp quá, mình có thể quên người này, người kia hoặc vì chuẩn bị không chu đáo lại làm mọi người phiền lòng. Đó là điều tôi không muốn. Vì mình muốn chu toàn nên nó trở thành áp lực. Và áp lực đó có vượt qua được hay không thì nhờ vào bản lĩnh, tình yêu của mình.

- Bà xã có chữ lót giống tôi. Tôi là Ngọc Bình, còn cô ấy là Ngọc Tiền. Ai cũng nói thấy hai cái tên là có duyên rồi. Bà xã là người cùng quê hương, chỉ khác xã. Tôi bất ngờ khi cả hai gặp nhau ở Phú Quốc, nhưng đến khi quen rồi mới biết ở gần nhau, hai nhà chỉ cách một quốc lộ thôi. Tôi thấy mình đi vòng vòng rồi rốt cuộc cũng “ta về ta tắm ao ta".

Bà xã là người phụ nữ mạnh mẽ hiếm có. Tình cảm yêu thương dành cho gia đình tôi và gia đình của Tiền cũng rất hiếm. Bên ngoài cô ấy có là ai, làm gì đi chăng nữa nhưng khi về nhà, cô ấy có thể sẵn sàng thay đồ bộ, ra vườn hái rau, làm cá, nấu ăn... đó là điều mình sẽ khó bắt gặp ở những cô gái hiện đại bây giờ chứ nói gì một người thành đạt. Điều tôi yêu nhất là khi cô ấy về với gia đình tôi, cô ấy như là con ruột vậy, khoảng cách không còn nữa. Tôi thấy điều đó làm cho mình an tâm. Đó là sự lựa chọn đúng đắn trong đời, cho tôi có được hạnh phúc ngày hôm nay.

* Bà xã anh đã sẵn sàng chuyện bị dòm ngó, quan tâm khi là vợ của người nổi tiếng chưa?

- Từ ngày bắt đầu yêu nhau cách đây 3 năm, tôi cũng đã trấn an cô ấy. Bản thân Tiền cũng hiểu được điều đó nên rất thông cảm. Tuy là nghệ sĩ nhưng tôi có nguyên tắc sống riêng. Quy tắc của một người lính biên phòng vẫn còn hiện diện trong tôi, cho nên cô ấy cũng rất yên tâm. Việc người nổi tiếng được mọi người quan tâm đó là sự may mắn, niềm vui rất lớn song vô hình chung khiến cho gia đình hai bên chứ không riêng gì bà xã tôi được mọi người tìm hiểu, xem cô ấy là người như thế nào. Nhưng đó là niềm vui, may mắn chứ không phải là sự rắc rối, phức tạp gì cả. Bởi vì mỗi người chúng ta sinh ra đều được phân công một nhiệm vụ khác nhau trong xã hội. Tôi là một người nghệ sĩ để mang lại những điều hay, đẹp cho vườn hoa nghệ thuật cho nước nhà, đó là điều tôi phải làm. Mình làm nghệ thuật, được yêu thương là cái duyên, là Tổ đãi. Bà xã tôi thấy điều đó nên rất ủng hộ.