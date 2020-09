Diễn viên ‘Star Wars’ bỏ làm đại sứ vì bị thay hình ảnh ở Trung Quốc

Quảng cáo mà diễn viên người Anh nhắc đến do chính anh nảy ra ý tưởng dựa trên chính câu chuyện của mình. Trong đoạn phim, John Boyega vui vẻ tận hưởng thời gian bên gia đình, bạn bè tại Peckham, London - nơi ngôi sao 9X lớn lên, nổi bật trên đó là hình ảnh nam nghệ sĩ cưỡi ngựa trắng mạnh mẽ và phóng khoáng. Sau khi chiến dịch quảng cáo của Jo Malone đến Trung Quốc, nhãn hàng vẫn kể câu chuyện với ý tưởng giống bản của John Boyega, có điều thay ngôi sao da màu này bằng mỹ nam Lưu Hạo Nhiên. Đáng nói, hành động này không được thông báo trước khiến anh cảm thấy bức xúc.

Trong một tuyên bố từ bỏ vai trò đại sứ thương hiệu, John Boyega nói rõ: “Việc họ quyết định thay thế chiến dịch quảng cáo có tôi ở Trung Quốc bằng cách sử dụng các khái niệm của tôi và thay thế tôi bằng một đại sứ thương hiệu bản địa mà không có sự đồng ý hoặc thông báo trước cho tôi là sai. Đoạn phim quảng cáo tôn vinh câu chuyện cá nhân tôi, giới thiệu quê hương, nơi có gia đình và bạn bè tôi”.

Trước phản ứng gay gắt từ ngôi sao sinh năm 1992, Jo Malone đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận rằng đó là một sai lầm khi cố gắng tái tạo trải nghiệm cá nhân của John Boyega bằng một diễn viên khác. “John là một nghệ sĩ vĩ đại với tầm nhìn và định hướng cá nhân tuyệt vời. Ý tưởng cho đoạn phim quảng cáo dựa trên kinh nghiệm cá nhân của anh ấy và lẽ ra chúng tôi không nên đưa chúng vào một quảng cáo khác”, phía nhãn hiệu nổi tiếng cho hay.

Công ty cũng tiết lộ họ đã ngay lập tức hành động bằng cách xóa phiên bản Trung Quốc của đoạn phim nằm trong chiến dịch quảng bá. Đơn vị này nói thêm: “Chúng tôi tôn trọng John và hỗ trợ các đối tác cũng như người hâm mộ của mình khắp toàn cầu. Chúng tôi đang xem xét sai lầm này rất nghiêm túc và nỗ lực cùng nhau với tư cách một thương hiệu đang phấn đấu tốt hơn trong tương lai”.

John Boyega sinh năm 1992, là nam diễn viên nổi tiếng người Anh gốc Nigeria. Bắt đầu dấn thân vào thế giới điện ảnh từ năm 2011, ngôi sao 28 tuổi đã ghi được dấu ấn với các bộ phim nổi tiếng như: Imperial Dreams, Detroit, Pacific Rim Uprising, 24: Live Another Day… Đặc biệt, nam nghệ sĩ da màu được biết đến nhiều hơn cả với vai Finn trong 3 phần của loạt phim Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao): The Force Awakens, The Last Jedi và The Rise of Skywalker.