Diễn viên Tuấn Tú: Vợ lườm nguýt khi xem cảnh tôi tình cảm với Khả Ngân

* Chào Tuấn Tú, anh có thể chia sẻ một chút về cơ duyên tham gia phim 11 tháng 5 ngày

Diễn viên Tuấn Tú: Tôi có những người bạn từng hợp tác và từng học chung như đạo diễn Đức Hiếu, Lê Đỗ Ngọc Linh. Đây là những người bạn cùng khóa còn rất trẻ nên tôi mong muốn được tham gia phim. Trong đại dịch có quá nhiều thông tin không tốt về số ca nhiễm, ca tử vong… vì vậy, đoàn làm phim cũng mong muốn mang lại một không khí vui tươi, trẻ trung để chúng ta có thời gian thư giãn khi xem các chương trình truyền hình. Và tôi hi vọng 11 tháng 5 ngày sẽ giúp mọi người thoải mái hơn trong giai đoạn phải ở nhà Tôi có những người bạn từng hợp tác và từng học chung như đạo diễn Đức Hiếu, Lê Đỗ Ngọc Linh. Đây là những người bạn cùng khóa còn rất trẻ nên tôi mong muốn được tham gia phim. Trong đại dịch có quá nhiều thông tin không tốt về số ca nhiễm, ca tử vong… vì vậy, đoàn làm phim cũng mong muốn mang lại một không khí vui tươi, trẻ trung để chúng ta có thời gian thư giãn khi xem các chương trình truyền hình. Và tôi hi vọng 11 tháng 5 ngày sẽ giúp mọi người thoải mái hơn trong giai đoạn phải ở nhà giãn cách xã hội . Bản thân và đoàn làm phim trải qua không ít khó khăn khi làm dự án này, đặc biệt là việc tìm kiếm bối cảnh. Có những khi đoàn phim đến nơi rồi nhưng người ta không cho quay nên đành phải quay về. Chúng tôi cũng luôn tuân thủ nguyên tắc 5K để làm sao đảm bảo sự an toàn cho diễn viên và các ê-kíp.

* Điều gì ở nhân vật Thuận khiến anh nhận lời tham gia phim? Thuận và Tuấn Tú có điểm gì giống nhau không?

- Tôi thấy đây là một vai diễn hay mặc dù nó không dài. Trong phim này, Thuận chỉ xuất hiện đến tập 8, 9 thôi là đã kết thúc rồi. Đây là anh chàng si tình, yêu bạn gái nhưng gặp sức ép từ gia đình, dư luận. Thuận cũng có nhiều điểm giống với tính cách của tôi, điển hình là việc si tình (cười) và cũng rất yêu mẹ. Còn điểm khác nhau lớn nhất giữa tôi với Thuận là ở ngoài đời, tôi chưa được yêu người nào trẻ như thế. Sự chênh lệch độ tuổi giữa Thuận và Tuệ Nhi trong phim khá lớn, điều đó sẽ khó chiều hơn. Ngoài đời thì vợ bằng tuổi nên chúng tôi cũng dễ thấu hiểu cho nhau.

Tuấn Tú đóng cặp với Khả Ngân trong dự án 11 tháng 5 ngày Ảnh: FBNV

* Đóng cặp với một cô gái xinh đẹp như Khả Ngân, anh gặp những thuận lợi, khó khăn nào?

- Đóng với một cô gái trẻ đẹp, tôi nghĩ thuận lợi nhiều hơn. Hình thể của Ngân khi vào vai này rất hợp, mang lại nhiều thú vị cho khán giả. Khó khăn đương nhiên sẽ có, đặc biệt là khi tôi đã lập gia đình rồi mà đóng với một cô gái trẻ đẹp thì chắc chắn khi về nhà, vợ cũng sẽ có chút lườm nguýt. Đó là điều đương nhiên. Nhưng vợ tôi cũng hiểu rằng đây chỉ là đóng phim thôi. Cô ấy là người rất hay theo dõi các bộ phim truyền hình nên cũng rất thấu hiểu. Cách đây hơn 2 năm, khi tôi quyết định quay trở lại với showbiz, phim ảnh thì vợ đã thông được tư tưởng rồi. Tôi nghĩ không có vấn đề gì và cũng không có khó khăn gì.

* Là người đã có gia đình, chắc Tuấn Tú sẽ áp lực khi quay những cảnh tình tứ? Anh có nghĩ đó sẽ là rào cản đối với mình khi nhận phim không?

- Đúng là như thế. Tôi khá ngại khi quay những cảnh tình tứ, từ bộ phim Về nhà đi con (đóng cặp với Thu Quỳnh), Lựa chọn số phận (đóng cặp với Huỳnh Hồng Loan) và giờ thì đến 11 tháng 5 ngày (đóng với Khả Ngân). Vì lứa tuổi của tôi cũng đã lớn, khi đóng với diễn viên trẻ, xinh đẹp như thế thì cũng có lúc sợ mình sẽ lăn tăn, không phân định được. Nhưng vì tôi được đào tạo chuyên nghiệp ở trường sân khấu điện ảnh nên tôi luôn hiểu rõ đâu là công việc. Khi chúng ta đặt sự chuyên nghiệp và bạn diễn cũng có thái độ như thế thì điều đó sẽ không xảy ra được. Từ đó, đoàn làm phim và gia đình cũng sẽ thấu hiểu, giúp người diễn viên tránh được chuyện "phim giả tình thật". Tôi thấy nhiều người dễ bị lẫn lộn việc đó, nhưng với tôi hoàn toàn không.

Đúng là việc đã lập gia đình thì sẽ có những rào cản nhất định khi nhận phim. Nhưng nếu chúng ta có thái độ chuyên nghiệp thì vẫn có thể đóng được những cảnh quay tình cảm mà không phải lo lắng chuyện có bị lung lay hay không. Tất nhiên với cảnh nóng quá thì tôi cũng ngại. Bây giờ tôi nghĩ là khó vì ngoài công việc diễn viên, tôi cũng là người bố, người chồng trong gia đình. Đóng những cảnh quá táo bạo thì dành cho những bạn trẻ đi. Còn với cảnh ở mức độ bình thường, tình cảm thôi thì tôi nghĩ là có thể được.

Sau thời gian dài vắng bóng, nam diễn viên trở lại và góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình ăn khách được khán giả yêu mến Ảnh: FBNV

* Trong một lần chia sẻ, anh cho biết vợ đã phản ứng trước cảnh hôn của mình với Khả Ngân. Cụ thể câu chuyện đó như thế nào?

- Đúng là trong phim 11 tháng 5 ngày có một cảnh hôn rất đẹp với Khả Ngân trên ban công của Đài truyền hình Việt Nam. Ngày hôm đó đoàn phim đã tốn nhiều công sức để chuẩn bị. Tôi thấy đó là cảnh đẹp nhất trong phim. Khi xem lại, tôi nghĩ mình đóng tốt và Khả Ngân cũng thế. Hai người đã phối hợp ăn ý với nhau và tạo nên sự lãng mạn cho người xem. Nhưng chính vì nó đẹp, nó thật quá nên cũng khiến vợ tôi lườm nguýt khi xem. Đó là phản ứng tự nhiên của người phụ nữ lúc chồng mình đi đóng phim. Nhưng cô ấy nói rằng: “Cảnh này anh đóng tốt đấy". Tôi thấy sự thấu hiểu của vợ là động viên rất lớn để tôi tiếp tục làm nghề. Vì nếu không có sự hỗ trợ, hậu thuẫn từ phía gia đình thì rất khó cho người diễn viên theo đuổi lâu dài công việc này.

* Vậy Tuấn Tú sẽ làm gì để tạo được niềm tin đối với vợ?

- Sự tin tưởng lẫn nhau rất quan trọng. Khi đóng phim sẽ có những cảnh tình cảm như vậy, nhưng ngoài đời, tôi luôn có khoảng cách với các diễn viên nữ. Bởi vì ai cũng có cuộc sống riêng, nếu cứ gần gũi nhau như trên phim thì không được. Tôi thấy công việc của người diễn viên là làm cho khán giả tin rằng đó là những cặp yêu nhau, nhưng chỉ trên phim thôi. Chứ nếu ngoài đời chúng ta cũng như vậy thì thật khó để những người xung quanh hiểu được. Với tôi, sự chuyên nghiệp là điều ưu tiên hàng đầu khi làm bất kỳ nghề nào, đặc biệt là diễn viên. Khi chúng ta có điều đó thì hai bên sẽ không thể nảy sinh bất kỳ tình cảm nào. Nếu cứ yêu trên phim rồi yêu nhau thật ngoài đời thì diễn viên không biết có bao nhiêu chồng, bao nhiêu vợ. Chính vì thế, thái độ chuyên nghiệp sẽ giúp chúng ta có niềm tin từ phía bạn diễn, đoàn phim và cả gia đình của mình.

* Sau thời gian dài vắng bóng, Tuấn Tú trở lại với phim ảnh và nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả. Anh nghĩ đó là may mắn hay do sức hút của Tuấn Tú vẫn không thay đổi sau nhiều năm?

- Tôi đã có thời gian vắng bóng khá lâu và chuyển sang làm việc ở cơ quan nhà nước. Sau đó, tôi nhận được phim Về nhà đi con và quyết định trở lại. Với tôi, được cống hiến cho những điều mình thích là một hạnh phúc. Tôi làm phim, rồi đi làm công tác thanh niên rồi quay lại làm phim, đó là may mắn. Tôi nghĩ không có sự ưu ái nào cả. Từ năm 18, 19 tuổi tôi đã nổi tiếng, đã lên sóng với những vai trò khác nhau như diễn viên, MC. Sau khi tôi vắng bóng thì mọi người đã quên mình. Khi quay trở lại ở nhiều dự án, tôi phải nỗ lực rất nhiều. Bây giờ được những bạn trẻ đón nhận thì đòi hỏi phải cố gắng chứ không do may mắn vì không ai có thể may mắn nhiều như vậy được.

Tuấn Tú luôn tạo cho vợ sự tin tưởng, thấu hiểu khi hoạt động showbiz Ảnh: FBNV

* Theo dõi hành trình hoạt động của Tuấn Tú, nhiều người nhận thấy anh khá kín tiếng trong đời tư?

- Tôi là người ít khi chia sẻ chuyện tình cảm trên báo chí. Tôi nghĩ đó là đời tư. Bản thân tôi luôn cố gắng làm những gì tốt nhất cho công việc. Còn đời tư, tôi chỉ chia sẻ một chút về hình ảnh vợ con, về những chuyện cá nhân đơn giản. Mỗi người sẽ có một khoảng trời riêng, cuộc sống riêng và tôi luôn tôn trọng gia đình, người thân xung quanh. Tôi hi vọng khán giả sẽ tôn trọng những điều cá nhân của tôi vì không phải chuyện gì mình cũng mang hết lên mặt báo. Chuyện tình cảm là góc riêng của tôi. Bây giờ tôi nghĩ mình đã có vợ con rồi thì cũng đâu có gì nhiều để nói.

* Anh và vợ đặt ra những nguyên tắc nào khi quyết định trở lại nghệ thuật?

- Chúng tôi không đặt ra nguyên tắc cố định nào cả. Cô ấy chỉ nói nếu đã làm nghề thì tôi phải cố gắng làm cho tốt, cho chuyên nghiệp. Vợ tôi là người tư vấn rất nhiều cho chuyện ăn mặc của tôi trong phim và giúp tôi tập luyện để lấy lại vóc dáng. Cô ấy cũng có lời khuyên bổ ích khi tôi nhận một vai diễn nào đó. Còn nguyên tắc quan trọng nhất chính là phải chung thủy, tin tưởng nhau. Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp chúng ta vượt qua được tất cả. Vì nghệ thuật cũng giống như các ngành nghề khác, không thể tránh việc tiếp xúc với phái còn lại. Nhưng khi xác định đó là nghề nghiệp và nếu chúng ta chuyên nghiệp thì không có rào cản nào cả.

* Vai diễn mà Tuấn Tú mong muốn được thể hiện nhất trong thời gian tới sẽ như thế nào?

- Tôi đóng rất nhiều vai rồi, từ chính diện đến phản diện. Với tôi bây giờ, vai diễn dài ngắn không quan trọng. Ngày xưa tôi chỉ muốn đóng vai chính cơ. Nhưng bây giờ tôi nghĩ vai chính hay vai thứ, kể cả vai phụ mà nếu có đất diễn, có chiều sâu thì tôi đều đóng. Tôi mong muốn đạo diễn cho mình thử sức trong nhiều vai khác nhau, có chiều sâu tâm lý hơn để ngoài phát huy được thế mạnh hình thể thì có thể phát huy được sự trải nghiệm của bản thân.