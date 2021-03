Fan Việt bức xúc phim 'Em là thành trì doanh lũy của anh' có 'đường lười bò'

Em là thành trì doanh lũy của anh (tựa Anh: You Are My City And Fortress) chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Gió xuân mười dặm không bằng anh (hoặc Mười dặm gió xuân không bằng em) của tác giả Mộc Thanh Vũ, xoay quanh chuyện tình ngọt ngào giữa đặc cảnh tinh anh Hình Khắc Lũy ( Bạch Kính Đình ) và cô bác sĩ tận tâm Mễ Kha ( Mã Tư Thuần ). Bộ phim từng được ví là Hậu duệ mặt trời bản Trung Quốc.