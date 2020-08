Sophia Stallone xác định được đam mê của mình là làm đẹp, thời trang và kinh doanh nên cô tận dụng danh tiếng của bố mình để xuất hiện trên các chương trình như Late Show with David Letterman, làm giám khảo khách mời cho Project Runway-Client on the Go và làm người mẫu trang bìa cho Harper's Bazaar.

Ảnh: Instagram NV