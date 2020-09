Gwyneth Paltrow khỏa thân mừng sinh nhật

Gwyneth Paltrow sinh năm 1972, cô là nữ diễn viên đình đám Hollywood nổi tiếng với với các tác phẩm như: Seven, Emma, Sliding Door, A Perfect Murder, Shakespeare in Love, Shallow Hal, Sky Captain and the World of Tomorrow… Đặc biệt, minh tinh U.50 được nhiều khán giả quốc tế biết đến nhiều nhất với vai Pepper Potts, bóng hồng bên cạnh Người Sắt trong loạt phim Iron Man, Avengers của vũ trụ điện ảnh Marvel. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, mỹ nhân 48 tuổi đã sở hữu nhiều giải thưởng danh giá: từ Oscar, Quả cầu vàng đến Emmy.