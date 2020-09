Hai mỹ nam Thái Lan gây sốt với sêri 'Vì chúng ta là một đôi'

2gether: The Series (hay còn có tên Because We Belong Together) (tựa Việt: Vì chúng ta là một đôi) là phim boys' love (tình cảm nam - nam) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của JittiRain. Phần đầu tiên do Weerachit Thongjila làm đạo diễn, phát sóng vào tháng 2 đến tháng 5.2020 đã tạo được tiếng vang lớn tại Thái Lan lẫn nhiều quốc gia châu Á khác

ẢNH: INSTAGRAM NV