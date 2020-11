Hé lộ lý do 'Trở lại tuổi 18' khiến 'mọt phim' Hàn mê mẩn

Trở lại tuổi 18 (tựa Anh: 18 Again) là tác phẩm được làm lại từ 17 Again, bộ phim từng khuynh đảo phòng vé Bắc Mỹ năm 2009. Thời điểm đổ bộ màn ảnh rộng, tác phẩm thu hút sự chú ý từ công chúng, bỏ túi hơn 9 triệu USD trong ngày đầu trình làng và cán mốc 23,7 triệu USD chỉ sau một tuần công chiếu, trở thành tác phẩm thống trị phòng vé nội địa tại thời điểm đó.

Lỡ “ăn cơm trước kẻng”, cặp đôi trẻ phải đánh đổi cả tương lai phía trước ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Việc làm lại một tựa phim điện ảnh quá ăn khách và đưa chúng lên màn ảnh nhỏ trong bối cảnh có nhiều khác biệt về văn hóa đã đặt ra nhiều áp lực cho nhà sản xuất đồng thời khiến khán giả không khỏi hiếu kỳ, nghi hoặc. Dẫu cốt truyện không còn mới mẻ song tác phẩm vẫn tạo được màu sắc riêng bởi được biến tấu phù hợp với thị hiếu khán giả châu Á và đậm chất văn hóa Hàn Quốc . Cùng với đó, những vấn đề quen thuộc như: tình cảm gia đình, bạo lực học đường, góc khuất hôn nhân, giáo dục con cái… cũng được truyền tải đầy hấp dẫn dưới sự sáng tạo của biên kịch và bàn tay nhào nặn của các nhà làm phim. Ngoài ra, những vấn đề nhức nhối nổi cộm trong xã hội Hàn cũng được đưa lên màn ảnh một cách chân thực, dễ hiểu và khiến người xem không khỏi suy ngẫm.

Trở lại tuổi 18 là câu chuyện về Hong Dae Young (Yoon Sang Hyun thủ vai), người đàn ông 37 tuổi thất nghiệp, đang bị vợ đòi ly hôn và con cái xa cách. Ngày trẻ, Dae Young có một tương lai rộng mở với tài năng chơi bóng rổ cực đỉnh. Ở tuổi thanh xuân rực rỡ, nhiều cơ hội gõ cửa lại tràn đầy sức trẻ và tâm huyết, chàng trai 18 tuổi phải gác lại mọi ước mơ, hoài bão để lao vào đời kiếm sống, trở thành trụ cột của gia đình vì trót làm bạn gái mang thai. Suốt những năm tháng tuổi trẻ , anh quên mất ước mơ cháy bỏng năm xưa bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền từ lâu đã chiếm hết trí lực. Trong một lần quay trở lại trường cũ, Dae Young bất ngờ quay trở về hình dáng 18 tuổi khi xưa và đổi tên thành Go Woo Young (Lee Do Hyun thủ vai). Cũng từ đó, hàng loạt tình huống “trái ngang” xuất hiện.

Dae Young hoảng loạn trước diện mạo trẻ đẹp của mình ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Lần trở lại tuổi 18 như cơ hội thứ hai để Dae Young hoàn thành những mong ước còn dang dở, sống chuỗi ngày tươi đẹp mà anh luôn tiếc nuối, hoài niệm, để bản thân không còn phải thở dài nói “giá như” vì chưa kịp hết mình đã để năm tháng vụt mất. Cùng với hành trình của ông bố hồn già xác trẻ, khán giả sẽ tìm thấy những người trẻ hết mình theo đuổi ước mơ, những nuối tiếc và sai lầm vì bồng bột, khờ dại, những cuộc tình trong trẻo, ngọt ngào nhưng cũng không kém phần nồng nhiệt và nguy hiểm…

Những chi tiết được xây dựng tỉ mỉ, chân thực và gần gũi với người xem, phim dễ dàng nhận được sự thấu hiểu và nước mắt của khán giả ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Dẫu xoay quanh câu chuyện về ông chú trung niên trở về làm chàng trai 18 song tác phẩm không phải là bộ phim mang đậm yếu tố kỳ ảo như nhiều người lầm tưởng. Sau những tập phim đã lên sóng, khán giả không khó nhận ra 18 Again đang hướng người xem về với những câu chuyện của gia đình.

Cặp vợ chồng Hong Dae Young (Yoon Sang Hyun thủ vai) và Jung Da Jung (Kim Ha Neul thủ vai) ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Bên cạnh nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên chính là thỏi nam châm khiến Trở lại tuổi 18 thu hút nhiều khán giả. Tác phẩm ghi điểm lớn khi quy tụ dàn sao tài năng từ kỳ cựu đến trẻ tuổi. Nếu Yoon Sang Hyun và Kim Ha Neul chinh phục người xem bởi lối tự nhiên, từng trải, dày dặn kinh nghiệm khi vào vai cặp vợ chồng đang bên bờ vực đổ vỡ thì diễn viên trẻ Lee Do Hyun lại đem đến làn gió mới mẻ bằng cách thể hiện đem lại cảm giác tươi trẻ, nhiệt huyết và đầy sức sống, hi vọng. Trước khi hóa thân thành nam chính Go Woo Young và ghi được dấu ấn nhất định trong lòng khán giả, nghệ sĩ 25 tuổi từng để lại ấn tượng với vai phụ trong các bộ phim như: Khách Sạn Ma Quái, Still 17, Cô tiên dọn dẹp… Phim đang phát sóng trên ứng dụng Phim truyện và ứng dụng Foxy của Truyền hình FPT với lựa chọn thuyết minh và phụ đề.