Hình ảnh quá khứ khác lạ của The Rock gây sốt

Theo Mirror, mới đây Dwayne "The Rock" Johnson đã khiến công chúng đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi tự tay đăng tải bức ảnh thời thơ bé của mình lên tài khoản Twitter chính thức. Khác hẳn với hình tượng đô vật cao to cùng thân hình săn chắc, cơ bắp và chiếc đầu trọc quen thuộc, nam diễn viên đình đám khi 7 tuổi có mái tóc dài và xoăn vô cùng đáng yêu. Trong ảnh, The Rock đang cười toe toét trước ống kính để hở hai chiếc răng cửa, mặc áo sơ mi in hình cây dừa theo phong cách Hawaii.