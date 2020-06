Hồ Quang Hiếu: Không làm bạn, không liên lạc với Bảo Anh sau chia tay

Thị phi, scandal là điều cần có đối với một người nghệ sĩ

* Chào Hồ Quang Hiếu , thời gian trước anh dính phải một số lùm xùm cá nhân, nó có ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của anh không?

- Ca sĩ Hồ Quang Hiếu: Những chuyện đó đã qua rồi nên tôi cũng không muốn nhắc đến nhiều. Trong cuộc sống ai cũng phải qua những khó khăn, những câu chuyện đến bất ngờ, khi làm nghệ thuật chắc chắn sẽ không tránh khỏi thị phi, Những chuyện đó đã qua rồi nên tôi cũng không muốn nhắc đến nhiều. Trong cuộc sống ai cũng phải qua những khó khăn, những câu chuyện đến bất ngờ, khi làm nghệ thuật chắc chắn sẽ không tránh khỏi thị phi, scandal. Qua những chuyện đó để tôi thấy mình được trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn. Trong cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tích cực, mình phải xác định để vượt qua để đi tiếp, trở thành người tốt hơn.

* Khi trải qua những ồn ào như thế, anh đã đối mặt với nó như thế nào?

- Mỗi người, mỗi thời điểm mình sẽ có cách đối diện khác nhau hoàn toàn. Không ai có thể lớn nhanh được trong suy nghĩ. Trong cuộc sống sẽ có những thuận lợi, những khó khăn, có những chuyện từ trên trời rơi xuống. Nếu bạn là một người bình thường nó sẽ khác. Ví dụ bạn đi mượn tiền của một người khác, người ta không trả cho bạn thì nó là chuyện bình thường. Còn tôi là nghệ sĩ, tôi mượn tiền bạn thì chuyện đó sẽ lớn hơn rất nhiều và sự quan tâm rất nhiều. Chứng tỏ người của công chúng phải chịu thị phi nhiều như thế nào. Hồi trẻ khi bị người ta chửi tôi sẽ tức giận, sẽ chửi lại hay có thái độ khác. Còn khi trưởng thành hơn, có những câu nói hay việc gì đó ảnh hưởng đến mình thì tôi sẽ xử lý khác. Tôi thấy sau nhiều chuyện xảy ra mình ngày càng tốt hơn, sống tích cực và thay đổi những điều đó.

Hồ Quang Hiếu được biết đến là một ca sĩ từng trải qua quá khứ khó khăn khi làm nhiều nghề để kiếm sống như lơ xe, quản lý quán karaoke... nhưng anh cho biết mình không muốn chối bỏ quá khứ Ảnh: FBNV

* Anh từng trải qua khoảng thời gian mưu sinh, va vấp ngoài đời khá nhiều, có phải vì như vậy nên đã tạo cho anh sự mạnh mẽ mỗi khi đối mặt với scandal?

- Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, quan trọng là tôi muốn thay đổi. Tôi sinh ra trong môi trường không được tốt, không được sự chăm sóc đầy đủ của bố mẹ nên con người, suy nghĩ của mình lúc đó không được tốt. Nhưng tôi không coi đó là quá khứ bất hảo hay gì cả. Thật ra quá khứ thì ai cũng có thể giấu được, không cần thiết phải nói thật. Ví dụ ngày xưa tôi từng làm những chuyện xấu, tất nhiên nếu tôi không nói thì cũng chẳng ai biết. Vì nó là quá khứ mà, chẳng ai có thể kiểm chứng câu chuyện đó được. Nhưng tôi nói ra vì tôi trân trọng những điều đó, tôi coi nó là cuộc đời mà mình đã trải qua để sau này mình sẽ tốt hơn. Từ quá khứ tôi coi lại để thay đổi mình.

* Anh có thấy mình là nhân tố lạ của showbiz không vì khi dính vào rất nhiều ồn ào nhưng khán giả vẫn luôn yêu thương, ủng hộ anh?

- Thật ra khi bước vào showbiz thì ai cũng phải chấp nhận những cái thị phi, scandal và tất nhiên những điều đó cũng là sự quan tâm của khán giả dành cho mình. Đó cũng là một điều cần có đối với một người nghệ sĩ. Ví dụ một người nghệ sĩ mà không ai thèm nói tới, không ai nhớ tới thì rất chán. Làm nghệ thuật thì ai cũng phải đối diện với những điều xảy ra trong cuộc sống. Nhưng sau tất cả, tôi mong là mình càng ngày càng tốt hơn. Khán giả vẫn yêu thương và ủng hộ tôi cũng là điều may mắn, nhưng không phải tự nhiên mà có. Do thái độ, cách sống của mình mỗi ngày hình thành nên con người mình. Khán giả họ thấy được điều đó, họ luôn tin tưởng mình, cho mình cơ hội để mình thay đổi bản thân. Tôi may mắn khi có fan luôn bên cạnh, ủng hộ và động viên. Dù ngoài kia mọi người không tin mình, ruồng bỏ mình thì fan vẫn luôn dang vòng tay ra đón để cho tôi có động lực đi tiếp. Đó là điều hạnh phúc của tôi.

Là giọng ca bị gắn mác “ca sĩ hội chợ" song thu nhập của Hồ Quang Hiếu luôn khiến nhiều người bất ngờ. Nghệ sĩ gốc Đắk Lắk sở khối tài sản "khủng" sau nhiều năm đi hát Ảnh: FBNV

* Anh nghĩ thành công của mình đến từ may mắn nhiều hơn hay nhờ thực lực của mình?

- Tôi nghĩ mình may mắn cỡ khoảng 20% thôi. May mắn cũng có một phần nhưng quan trọng nhất vẫn là nỗ lực của tôi. Dĩ nhiên sự nổi tiếng, được khán giả biết đến nhiều là may mắn. Nhưng để giữ may mắn và đi tiếp đó thuộc về thực lực, năng lực và sự cố gắng của mình. Tôi nghĩ may mắn không bao giờ tự nhiên mà có cả, trong khi mình phải nỗ lực rất nhiều thì may mắn mới đến.

* Hoạt động nhiều năm trong showbiz, nhiều người đồn đoán Hồ Quang Hiếu sở hữu một khối tài sản rất là lớn, nhiều nhà lầu, xe hơi. Anh có thể tiết lộ một chút về tài sản của mình không? - Thật ra nói về giàu thì không ai xác định được bao nhiêu tiền mới là giàu, số tiền bao nhiêu mới gọi là giàu. Nên với tôi cái giàu nhất của mình chính là cái giàu tình cảm và giàu tinh thần. Tôi biết sắp xếp cuộc sống, biết thư giãn lại để lấy lại năng lượng cho cuộc sống. Mỗi khi mệt mỏi, tôi có thể tắt máy, có thể điều khiển được thời gian của mình. Điều quan trọng trong cuộc sống là vậy, mình kiếm tiền được và biết cách tạo nên sự hạnh phúc vì "giàu" tinh thần quan trọng hơn. * Thu nhập của anh ước chừng 1 năm khoảng bao nhiêu? - Vấn đề này tôi không tiện công bố, tôi chỉ có thể nói là thu nhập 1 năm mình làm đủ để sống thoải mái, đủ để làm nghề. * Vậy tại sao anh lại quyết định lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh? - Tôi nghĩ từ xưa đến giờ kinh doanh đi đôi với công việc nghệ thuật của mình, nó tương trợ lẫn nhau. Tôi muốn làm kinh doanh để sau này mình hỗ trợ lại công việc nghệ thuật, để mình khỏi phải suy nghĩ quá nhiều về kinh tế. Trước đây tôi luôn nghĩ ra một đĩa nhạc bao nhiêu tiền, làm một cái gì đó bao nhiêu tiền và mình rất là mệt mỏi khi nghĩ cái đó. Ví dụ như đầu tư như vậy nó có lời có lỗ không, và lỡ lỗ luôn thì mình lấy tiền đâu để sống… Làm gì cũng vậy, làm nghệ thuật thì trước tiên phải có tiền, có kinh tế thì mình mới thoải mái. Tôi muốn ngoài công việc ca hát, mình tập trung vô kinh doanh để hỗ trợ thêm phần hát cho mình. Giọng ca Con bướm xuân cho biết anh là người tham vọng, nhưng đó đều là những tham vọng chính đáng với mong muốn cuộc sống của mình sẽ tốt hơn Ảnh: FBNV * Anh có phải là người tham vọng không? - Thực ra thì ai cũng có tham vọng, tôi nghĩ cuộc sống nếu có tham vọng sẽ tốt thôi. Quan trọng là tham vọng của bạn và bạn không thực hiện bằng ý đồ xấu. Ước mơ mà, ai cũng có quyền được ước mơ cả, nó không đánh thuế ai. Tham vọng của tôi được vùng dậy và kiếm kinh tế để mình hưởng thụ cuộc sống tốt hơn, con cái mình sau này tốt hơn thôi. Đó là điều tốt, tôi nghĩ tham vọng đó là tốt. Không làm bạn, không liên lạc với Bảo Anh sau chia tay

* Vậy chuyện tình cảm hiện tại của anh đang như thế nào? Anh có dự định bao giờ sẽ kết hôn không? - Tình cảm hiện tại là vấn đề riêng của mình, tôi không muốn trả lời ở đây. Còn chuyện kết hôn tôi nghĩ là tùy duyên thôi. Duyên phận vợ chồng thì lúc nào nó cũng có cái duyên với nhau, tôi nghĩ là như vậy. Quan trọng là mình gặp đúng người, đúng thời điểm, cả hai phải thông cảm, thấu hiểu lẫn nhau để chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Giống như một tình bạn tri kỷ để đến với nhau thì nó sẽ lâu dài hơn. Tôi nghĩ là mình luôn mở lòng thôi, mong là gặp đúng người.

* Mối quan hệ của anh và Bảo Anh hiện tại như thế nào?

- Lâu rồi không gặp, chỉ vậy thôi. Chúng tôi cũng không làm bạn, không liên lạc. Tôi cũng không theo dõi hoạt động gì của cô ấy cả, lâu lâu thấy trên mạng thì vào xem xíu thôi. Đó gọi là nhiều chuyện coi một xíu thử dạo này có thay đổi gì không thôi.

Hồ Quang Hiếu từng khiến công chúng tiếc nuối khi "đường ai nấy đi" với Bảo Anh ẢNH: TL

* Anh có ngại không khi khán giả hay gọi mình với danh xưng là “tình cũ Bảo Anh”?

- Chuyện đó có gì đâu mà ngại, quá khứ là cái mình không thể nào thay đổi được. Trước giờ người ta theo dõi mình thì người ta nhắc là chuyện bình thường. Sau này có người mới hay có gia đình riêng mà còn nhắc đến như thế mới là có vấn đề. Hiện tại bây giờ mình chả có gì phải e ngại cả, tại vì tôi cũng còn độc thân nên nó bình thường. Khi nào mình có cuộc tình mới hay cái gì đó thì tự khắc mình sẽ điều chỉnh lại vấn đề đó.

* Sau khi chia tay một cuộc tình nào đó, anh sẽ níu kéo hay bỏ lại tất cả để bắt đầu cái mới?

- Thật ra cái đó thuộc về cảm xúc, không ai có thể khôn hết được. Người ta thường nói khi yêu con tim hoặc là lý trí nhưng quan trọng nhất là con tim bảo mình như thế nào, cái đó thuộc về vấn đề cảm xúc nữa. Nhưng đối với tôi những cái gì là cũ, những gì là không thể đến được hoặc hàn gắn được thì thôi. Mình nên làm lại cái gì đó mới, bỏ đi quá khứ để không phải suy nghĩ.

* Khi trải qua nhiều thăng trầm trong tình cảm, có một số người sẽ khó mở lòng. Bản thân anh có rơi vào trạng thái sợ đón nhận một người mới không?

- Tôi cũng có chứ, vì cảm xúc con người trải qua theo thời gian. Ví dụ có năm mình sẽ thích yêu nhưng có năm tôi chẳng thích yêu ai, chỉ thích ở trong nhà thôi. Hiện tại cảm xúc của tôi hơi bị chán, lười yêu. Bây giờ để mình tìm hiểu một người thật khó, phải làm lại từ đầu rồi tìm hiểu mọi thứ. Trong đầu tôi cứ hiện lên chữ tan vỡ, chia tay… nên cũng chưa có cảm xúc về tình yêu nhiều. Tôi cũng mong có một người nào đó đến để thay đổi cuộc đời mình.

Hồ Quang Hiếu tâm sự anh đang cảm thấy lười khi phải tìm hiếu và bắt đầu một mối quan hệ mới. Dù vậy nam ca sĩ vẫn mong gặp được người có thể thay đổi mình Ảnh: FBNV

* Hiện tại anh muốn yêu người cùng hoạt động nghệ thuật hay người ở ngoài showbiz?

- Tôi không đặt nặng chuyện này, mình chẳng giới hạn là phải quen ai. Khi quen người trong nghề cũng sẽ có rất nhiều lợi thế, ví dụ như họ đi diễn chung mình sẽ biết được họ là người như thế nào, cảm xúc của họ như thế nào. Nhưng đôi khi biết rõ quá lại chẳng có gì hay ho cả. Còn khi yêu ngoài nghề thì họ không liên quan đến mình. Ví dụ tối khuya đi làm về muốn nói chuyện cũng không được vì họ ngủ rồi, sáng họ đi làm. Hoặc khi mình đi diễn, đi quay có những niềm vui riêng, chia sẻ họ lại không hiểu, đi làm họ lại ghen tuông. Quan trọng nhất là phải hợp với nhau chứ không liên quan đến ngành nghề. Đôi khi có những người khác nghề nhưng họ vẫn hiểu được câu chuyện của mình, có thể chia sẻ với nhau.

* Trước đây, anh ít khi xuất hiện ở gameshow mà chỉ tập trung đi hát nhưng thời gian gần đây anh tham gia rất nhiều gameshow. Anh có thể cho biết vì sao có sự thay đổi này không?

- Vì khoảng thời gian xảy ra dịch show không có nhiều, đa số chỉ có các gameshow, mình rảnh thì mình đi quay gameshow thôi. Trước khi quay tôi cũng có chọn những gameshow vui tươi, nhẹ nhàng đúng với con người của mình, chơi mà không phải suy nghĩ, chỉ cần đem cảm xúc cho khán giả là được.

* Trong showbiz, có vẻ như anh giữ chừng mực với các nghệ sĩ khác và không quá thân thiết với bất kỳ ai. Vậy có khi nào anh cảm thấy cô đơn không?

- Có thể vì tôi không tiếp xúc quen với mọi người trong nghề. Không hiểu sao nhưng chắc đó là thói quen. Ngoài công việc ca hát tôi hay tiếp xúc với mấy bạn làm ăn, kinh doanh hơn. Tôi cảm thấy khi mình làm xong công việc, mình mệt mỏi và rũ bỏ nghệ thuật đi thì tôi muốn chuyển sang một chủ đề khác để nói chuyện và đi chơi sẽ thoải mái hơn. Đôi khi tôi cũng cô đơn khi hoạt động nghệ thuật vì trong một con đường không có ai chung hướng. Có người đi theo đám đông, còn tôi thì thích rẽ sang một hướng khác. Nhiều lúc tôi cũng mông lung với sản phẩm, con đường của mình nhưng tôi nghĩ cái quan trọng nhất của nghệ sĩ là sự bằng lòng của khán giả. Khán giả là người làm cho nghệ sĩ thăng hoa.

* Xin cảm ơn Hồ Quang Hiếu về những chia sẻ!