Hoa hậu bị bỏng 85% chụp ảnh khỏa thân

Theo Daily Mail, bộ ảnh mới của Carol Mayer mang tên The Skin I'm In được chụp bởi nhiếp ảnh gia nổi tiếng Brian Cassey. Loạt ảnh vừa được công bố gây ấn tượng mạnh với dư luận quốc tế bởi chúng như phơi bày toàn bộ nỗi đau thể xác và tinh thần của người phụ nữ bất hạnh đến từ nước Úc. Bộ ảnh vừa có mặt trong danh sach rút gọn của giải thưởng Portrait of Humanity 2020. Vào tháng 9 tới, danh sách 100 tác phẩm xuất sắc nhất tiến vào vòng trong sẽ được ban tổ chức công bố.

Ảnh khỏa thân của Carol Mayer khiến nhiều người không khỏi xót xa trước những gì mà cô đã phải chịu đựng trong 20 năm qua và thán phục nghị lực sống phi thường của cựu hoa hậu người Úc ẢNH: BRIAN CASSEY

“Với những vết bỏng, mọi người đều phải trải qua những khó khăn về thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, nếu bạn có ý chí chiến đấu mạnh mẽ thì bạn sẽ vượt qua chúng”, Carol Mayer chia sẻ. “Tôi sẽ không để chúng đánh bại tôi và khi Brian liên lạc với tôi, tôi chỉ nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để ai đó thấy được khía cạnh chân thực nhất của mình”, cựu nữ hoàng sắc đẹp tiếp tục. Cô cũng cho biết đối với những vết bỏng chẳng thể lành lại, bản thân phải có được nghệ thuật kiên nhẫn và từ từ chấp nhận sự thật, đó là cả một quá trình không thể đong đếm trong ngày một ngày hai.

Nói về lý do quyết định thực hiện bộ ảnh lần này, Carol Mayer cho biết cô muốn khích lệ tinh thần những phụ nữ cùng cảnh ngộ và khiến mọi người nhận ra những điều quý giá. “Tôi cảm thấy mình đang thực sự bộc lộ bản thân cho mọi người thấy, nhưng chúng mang mục đích tốt. Điều này sẽ giúp mọi người nhận ra ba điều quý giá. Thứ nhất, cuộc sống của bạn có thể thay đổi khủng khiếp chỉ trong tích tắc. Thứ hai, bạn phải cần có một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Cuối cùng, bạn phải học cách chấp nhận và tiến lên phía trước trong tâm thế ngẩng cao đầu”, cựu hoa hậu người Úc chia sẻ.

Carol Mayer với đôi mắt xanh bừng sáng cả khuôn mặt ẢNH: BRIAN CASSEY

Trên thực tế, Carol Mayer và nhiếp ảnh gia Brian Cassey đã gặp nhau vào năm 2011, khi vị này phỏng vấn cựu hoa hậu về cuộc sống sau biến cố đau thương và chụp những bức ảnh đầu tiên về cô. Nhiếp ảnh gia đến từ London (Anh) nhớ lại: “Điều đầu tiên tôi nhận thấy về Carol là đôi mắt xanh đáng kinh ngạc của cô ấy và chúng trở thành tâm điểm của những hình ảnh đầu tiên đó”. Tác phẩm của Brian Cassey sau đó đã được công chúng khắp thế giới đón nhận tích cực và giành nhiều giải thưởng uy tín.

“Sau khi hoàn thành công việc đó, tôi không thể quên Carol. Tôi đã có ý tưởng này trong đầu để có thêm những bức ảnh cho thấy sức mạnh đáng kinh ngạc của nhân vật”, Brian Cassey chia sẻ lý do thực hiện bộ ảnh mới. Vị này tiết lộ bản thân đã mất rất nhiều thời gian và dũng khí để ngỏ lời với Carol Mayer và nhận được cái gật đầu của cô sau một hồi im lặng. “Có vẻ như Carol và tôi có cùng một mục tiêu với những hình ảnh này, đó là một thông điệp gửi đến những người khác có thể đang ở trong tình cảnh tương tự rằng: bạn không cô đơn và bạn thực sự có thể làm bất cứ điều gì”, Brian bộc bạch.

Nhan sắc của cựu hoa hậu 53 tuổi trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm ẢNH: BRIAN CASSEY

Carol Mayer (53 tuổi) đến từ Cairns, Queensland ( Úc ). Trước khi bị bỏng 85% cơ thể, cô là một mỹ nhân xinh đẹp, ngọt ngào và từng giành chiến thắng cuộc thi Hoa hậu North Aspley năm 1983. Năm 2000, vụ cháy nhà nghiêm trọng đã cướp đi dung nhan đằm thắm và vẻ ngoài tràn đầy sức sống của Carol. Cô chia sẻ bản thân không còn nhớ gì về thời điểm ngọn lửa vừa bùng cháy và cách mà cô cùng con trai 18 tháng tuổi trốn thoát. Trái với những tổn thương nghiêm trọng của mẹ, con trai của cựu hoa hậu may mắn bình an vô sự.

Carol Mayer đã trải qua 8 tuần hôn mê tại bệnh viện, chịu đựng hơn 100 ca phẫu thuật cùng những đau đớn suốt nhiều tháng liền trước khi từng bước hồi phục và học cách chấp nhận hình hài mới của mình. Sự kiên cường, lạc quan đã giúp bà mẹ 53 tuổi vượt qua những tổn thương về thể chất và tinh thần để rồi nhận lời phô bày cơ thể đầy thương tích trước ống kính máy ảnh.