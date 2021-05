Hoa hậu Myanmar khoe ảnh bikini nóng bỏng ở Mỹ, bác tin bị quân đội truy nã

Trong bài đăng Instagram mới nhất, Thuzar Wint Lwin gây chú ý khi khoe loạt ảnh bikini nóng bỏng trên bãi biển thơ mộng ở Miami, Florida (Mỹ). Kết thúc chuỗi ngày "chinh chiến" tại Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69, mỹ nhân 22 tuổi đang tận hưởng thời gian thư giãn, nghỉ ngơi. Nhiều người hâm mộ hiện rất lo lắng cho sự an toàn của người đẹp 9X nhất là khi cô có những hành động phản đối quân đội Myanmar. Theo The Guardian, có nhiều thông tin trên mạng xã hội chỉ ra rằng chính quyền quân đội Myanmar đã ban hành lệnh bắt giữ hoa hậu này vì những hành động chống đối của cô.

Trước đó, Thuzar Wint Lwin tích cực tham gia các hoạt động chống đảo chính tại Myanmar từ tuyên truyền, công khai phản đối quân đội trên mạng xã hội đến xuống đường biểu tình đòi dân chủ, tự do. Cô đã rời khỏi Myanmar từ đầu tháng 5.2021 để đại diện nhan sắc quê nhà "chinh chiến" tại Miss Universe lần thứ 69 diễn ra ở Florida (Mỹ). Chia sẻ với The New York Times, nữ người mẫu cho biết cô đã hồi hộp theo dõi xem tên của mình có nằm trong danh sách truy nã của quân đội hay không. Nguyên nhân là bởi trước đó đã có nhiều báo cáo cho thấy những người nổi tiếng bị giam giữ vì tham gia biểu tình hay cố gắng rời khỏi đất nước. Thuzar Wint Lwin cho biết cô đã mặc đồ kín đáo, đeo kính để tránh bị nhận diện khi ra sân bay Yangon và làm thủ tục xuất cảnh trong trạng thái sợ hãi.

Tại Hoa hậu Hoàn vũ 2020, cô có nhiều phát ngôn, hành động chống lại chính quyền quân đội, công khai ủng hộ phong trào dân chủ tại quê nhà. Hoa hậu lên án chính quyền quân đội khi chĩa súng vào dân thường và có những hành động đàn áp đẫm máu khác. Chân dài 22 tuổi khẳng định: “Myanmar xứng đáng có được nền dân chủ và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu đồng thời hi vọng cộng đồng quốc tế sẽ cho chúng tôi sự giúp đỡ mà người dân đang rất cần”. Tại phần thi Trang phục dân tộc nằm trong khuôn khổ Miss Universe 2020, người đẹp giơ cao tấm bảng Pray for Myanmar (tạm dịch: Cầu nguyện cho Myanmar). Trên The New York Times, Thuzar Wint Lwin nói cô tin rằng mình sẽ không an toàn khi trở về quê nhà sau tất cả những hành động chống chính quyền quân đội. Hoa hậu không biết mình sẽ đi về đâu sau khi cuộc thi kết thúc.