Hoa hậu Olivia Culpo thành sao trên màn ảnh nhỏ

Sau khi đại diện nước Mỹ đội lên đầu chiếc vương miện Miss Universe 2012, giờ đây mỹ nhân Olivia Culpo đã trở thành ngôi sao tỏa sáng. Nhiều năm trước, Culpo phô diễn sắc đẹp hoàn hảo tại cuộc thi, còn lúc này cô đang chứng tỏ tính cách cầu toàn, biểu hiện ở những thành công trong nhiều lĩnh vực. Người đẹp cao chỉ 1,65m trở thành một phụ nữ hàng đầu Hollywood, tham gia làng mẫu thời trang và ra mắt cả sản phẩm làm đẹp mang tên mình. Riêng nghiệp diễn của Culpo, thứ thường chỉ là cuộc dạo chơi của những cô nàng hoa hậu xưa nay, lại thăng hoa đặc biệt khi cô liên tiếp được đóng chung phim với các tài tử gạo cội.

Hoa hậu Hoàn vũ Olivia Culpo tỏa sáng trên sàn diễn thời trang trước khi thành công trong nghiệp diễn viên Ảnh: Reuters

Chỉ trong vòng hai năm kể từ 2018, mặc dù thoạt nhìn có vẻ như hào quang tỏa sáng của ngôi sao Olivia Culpo đã rạng ngời chỉ sau một đêm, nhưng thực tế, đó lại là một bước đi kiên trì và vững chắc tính từ ngày cô nhận vương miện hoa hậu. Liên tục nhiều năm, Culpo đã được mời thực hiện một số chiến dịch quảng bá thời trang, mở một nhà hàng, đóng vai lớn cả trong phim chính kịch màn bạc lẫn truyền hình, thực hiện video âm nhạc và trở thành gương mặt đại diện của hàng loạt thương hiệu thời thượng từ Timex, Nine West, đến Samsung và Revolve. Bận rộn đến thế nhưng Culpo cũng ngắt bớt thời gian để tham gia các tổ chức thiện nguyện như Best Buddies, Promise P Pencil, Project Sunshine và amfAR. Tất cả đều là sự lựa chọn của một phụ nữ hiện đại, đa năng.

Mùa hè năm 2018, Reprisal ra rạp. Đây là bộ phim lớn đầu tay mà người đẹp 28 tuổi này tham gia, đóng chung với các lão làng Bruce Willis và Frank Grillo. Cơ hội hợp tác với các diễn viên thần tượng hồi bé của mình và tận mắt chứng kiến họ diễn xuất bằng xương bằng thịt ngay bên cạnh đã khiến nàng hoa hậu tưởng như đang mơ.

Olivia Culpo thích phong cách thời trang cổ điển Ảnh: Reuters

Từ đây, các đạo diễn thuộc đủ thể loại phim từ kinh dị, tình cảm đến hài, nhạc kịch bắt đầu xem cô như một ngôi sao có kinh nghiệm và liên tục mời tham gia, thậm chí cho phép cô thực hiện các chỉnh sửa nhỏ nhưng quan trọng của kịch bản. Cái tên Olivia Culpo xuất hiện dày đặc dần trong phần credit cuối của những phim như American Satan, The Other Woman hoặc I Feel Pretty bên cạnh nhiều sao Hollywood như Larry King, Don Johnson, Kate Upton, Cameron Diaz, Denise Richards và Nicki Minaj. Dù mới chỉ kinh qua 7 phim ít ỏi, nhưng ước mơ sẽ được diễn xuất bên cạnh những Luke Wilson, Will Smith, Ryan Reynolds hay Meryl Streep, Hugh Jackman của cô xem chừng không phải chuyện viễn vông.

Đặc biệt, sê-ri truyền hình tài liệu Model Squad còn được hai nhà sản xuất Liz Abernethy và Benton Bohannon bắt tay thực hiện, kể lại hành trình thăng trầm nghiệp mẫu, cách đấu tranh nữ quyền trong ngành công nghiệp thời trang của Olivia Culpo cùng các đồng nghiệp nữ chung sàn catwalk của cô như Daniela Braga, Shanina Shaik, Devon Windsor hay Caroline Lowe, Ashley Moore...

Culpo dấn thân vào Hollywood để định hình và thăng hoa nghiệp diễn Ảnh: Reuters

Nói về sản phẩm truyền hình thực tế này, nàng hoa hậu chuộng phong cách ăn mặc cổ điển tự sự: “Rất nhiều người tò mò về cuộc sống hằng ngày của những người mẫu. Tôi hi vọng 8 tập phim sẽ cho người ta thấy khía cạnh thực tế và chân thực hơn của chúng tôi, để họ hiểu rằng sống bằng cái nghề này không phải lúc nào cũng dễ dàng”.

Phim lên sóng, tài khoản Instagram của Culpo đạt ba triệu người đăng ký theo dõi. Châm ngôn duy trì hình ảnh trực tuyến của cô là luôn cẩn trọng, xinh đẹp và hoàn hảo. Đặc biệt Culpo lúc nào cũng cân nhắc, đắn đo khi hạ tay trên từng phím bấm comment. Chẳng hạn, là hoa hậu, tất nhiên cô ủng hộ các cuộc thi sắc đẹp. Nhưng khi có fan hỏi liệu cô có muốn giới thiệu chúng cho thế hệ trẻ hay không, Culpo trả lời rất khôn khéo. Theo cô, nếu các cô gái tham gia vào bất cứ thứ gì với một tư duy tốt, lành mạnh và làm điều gì đó thuần túy là để phát triển, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình... tất cả đều hữu ích. Quyết định đăng ký thi hoa hậu cũng vậy. Ngay hồi còn đi học, Olivia Culpo đã từng như thế. Ở lớp, vốn mang sẵn dòng máu hiếu học của người Mỹ gốc Ý, cô luôn cố gắng đạt cho được điểm A, tập trung và ưu tiên cho học hỏi, tự tạo áp lực để học giỏi ở trường, tìm cho mình đủ thứ lý do để khỏi sa đà tiệc tùng, rong chơi.

Âm nhạc cũng là một phần cuộc sống của Hoa hậu Hoàn vũ 2012 này. Có mẹ là một nhạc công viola chuyên nghiệp và cha xuất thân trong dàn nhạc đại học, Culpo từng chơi giỏi cello trong vài dàn nhạc thính phòng như Rhode Island Philharmonic và Boston Accompanietta. Lớn lên, cô cũng thu âm ca khúc với Maxwell, Snoop Dogg, Nick Jonas và lâu lâu vẫn biểu diễn cùng mẹ ở các ngày hội từ thiện địa phương. Đến giờ Culpo vẫn xem âm nhạc là chiếc neo giữ đôi chân mình vững trên mặt đất, không chao đảo vì các hào quang thành đạt. Đây cũng là thứ vũ khí giúp cô vượt qua mệt mỏi, giữ cân bằng cảm xúc giữa thăng trầm thành đạt và thất bại.