Hoa khôi miền Trung thiệt hại 100 triệu đồng vì Miss Eco International dời lịch

Cô cho biết việc lùi tổ chức sang tháng 3.2021 giúp bản thân được thoải mái chuẩn bị cho kỹ lưỡng các khâu và đảm bảo an toàn, nhưng khó khăn cũng không ít. "Phải chờ đợi khiến mình bị chậm trễ các dự định 1 năm, tinh thần thi thố cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Dự định của Trang là sau cuộc thi sẽ làm kinh doanh vì Trang có học thiết kế nhưng do tâm thế chờ cuộc thi diễn ra nên phải gác lại đợi năm sau. Đồ đạc chuẩn bị xong năm sau cũng bị lỗi mốt nên phải chi thêm 1 khoản tiền cho trang phục, tiền đổi vé máy bay và visa cũng tốn kém", cô chia sẻ. Người đẹp Bình Thuận tiết lộ các khoản phí do cuộc thi dời lịch ước tính khoảng 100 triệu đồng.