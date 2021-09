'Họa mi nước Anh' Adele hẹn hò giản dị cùng bạn trai Rich Paul

Cuộc hẹn của “họa mi nước Anh” với bạn trai nổi tiếng diễn ra trong khi các tên tuổi đình đám trong làng giải trí đổ xô đến Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York để dự Met Gala 2021 . Nhiều khán giả bày tỏ sự thắc mắc khi chủ nhân hit Hello không tham dự dạ tiệc thời trang lớn nhất năm. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vốn không có hứng thú với sự kiện đình đám này và chưa từng tham gia các mùa trước đó dù nhiều người bạn nổi tiếng của cô như Jennifer Lawrence Emma Stone thường xuyên xuất hiện. Theo Daily Mail, giọng ca Rolling in the deep hạn chế tham dự những bữa tiệc phù phiếm và chỉ thích những buổi đi chơi bình dân với những người thân yêu, gần gũi nhất với mình.