'Hoa Mộc Lan' do Lưu Diệc Phi đóng chính: Bản live-action nhạt nhòa của Disney

Với bản điện ảnh lần này, đạo diễn Niki Caro đã có một nước đi táo bạo: lược bỏ các ca khúc nhạc kịch, nhân vật tướng quân Lý Tường và cả chú rồng Mushu dí dỏm trong hoạt hình để bộ phim mang dáng dấp một sử thi hào hùng, đậm màu sắc cổ trang. Song mối quan hệ giữa Mộc Lan với Hồng Huy (Yoson An) được khắc họa khá nhạt nhòa, phần nào do diễn xuất của hai diễn viên không thực sự ăn ý.

Bộ phim Mulan là phiên bản người đóng (live-action) dựa trên hoạt hình cùng tên phát hành năm 1998, có sự góp mặt của Lưu Diệc Phi , Củng Lợi, Chân Tử Đan, Lý Liên Kiệt… Với kinh phí thực hiện lên đến 200 triệu USD, bộ phim rất mãn nhãn nhờ những cảnh chiến đấu hoành tráng có quy mô lớn, những pha võ thuật và nhào lộn trên không. Phần phục trang, dàn dựng bối cảnh cũng hết sức chỉn chu.

Cảnh quay hoành tráng là thế mạnh của bộ phim Ảnh: Disney

Có thể nhiều khán giả sẽ thất vọng trước sự thay đổi mới về nhân vật, nhưng đừng quên bản hoạt hình ban đầu cũng chỉ là phóng tác từ truyền thuyết nữ chiến binh Hoa Mộc Lan của Trung Quốc . Những yếu tố hài hước hay mối tình lãng mạn giữa Mộc Lan và Lý Tường đều được thêm vào nhằm phục vụ mục đích giải trí. Thực tế hoạt hình Mulan cũng không được lòng thị trường Trung Quốc vào thời điểm ra mắt vì những khác biệt văn hóa . Do vậy các thay đổi của phiên bản live-action vẫn phù hợp nếu đặt vào bối cảnh thời đại, khi vấn đề khắc họa văn hóa bản địa trong điện ảnh Hollywood ngày càng được quan tâm.

Một sáng tạo khác của phiên bản điện ảnh là nhân vật Tiên Nương ( Củng Lợi ) có số phận vừa tương đồng, vừa đối nghịch với Mộc Lan, góp phần củng cố thông điệp nữ quyền của bộ phim. Cũng là người sở hữu sức mạnh phù thủy nhưng nhân vật này lại không thể tìm chỗ đứng trong thế giới do phái mạnh thống trị nên đành phải đi theo con đường tà đạo. Bên cạnh đó, Disney cũng thêm vào nhân vật Hồng Huy là người bạn đồng hành với Mộc Lan, thay thế cho nhân vật Lý Tường của bản hoạt hình.

Minh tinh gạo cội Củng Lợi không gặp khó khăn khi vào vai phản diện Ảnh: Disney

Thế nhưng với đạo diễn người da trắng và một ê-kíp phần lớn là người ngoại quốc, những hạt sạn trong việc khắc họa văn hóa là không thể tránh khỏi, thể hiện qua cách nhân vật Tiên Nương bị gọi là "phù thủy". Trong văn hóa phương Đông vốn không có khái niệm xem phụ nữ có sức mạnh là "phù thủy", mà đó là sản phẩm của tư duy phương Tây thì đúng hơn.

Dù có nhiều thay đổi về mặt hình thức nhưng Mulan vẫn còn quá an toàn trong khâu kể chuyện. Ai cũng biết rõ truyền thuyết Hoa Mộc Lan nên cái khó của biên kịch, đạo diễn là biến một câu chuyện “bình cũ rượu mới” trở nên thực sự cuốn hút, giữ chân khán giả đến cùng. Vậy mà tình tiết phim lại thiếu kịch tính do hành trình vượt qua chính mình của Mộc Lan diễn ra quá dễ dàng. Từ nhỏ nàng sinh ra đã sở hữu sức mạnh siêu nhiên, do đó quá trình luyện tập võ thuật gian khổ giữa Mộc Lan cùng đồng đội cũng bị xén bớt, khiến bộ phim trở nên lỏng lẻo và hụt hẫng về phương diện cảm xúc. Đỉnh điểm của sự vô lý là trường đoạn Mộc Lan đơn thân độc mã trên chiến trường mà lại có thể giải cứu cả binh đoàn khỏi tình huống lâm nguy.

Sau khi bộ phim phát hành, diễn xuất một màu của Lưu Diệc Phi tiếp tục là đề tài gây tranh cãi Ảnh: Disney

Mối quan hệ giữa Mộc Lan với Hồng Huy (Yoson An) được khắc họa khá nhạt nhòa, phần nào do diễn xuất của hai diễn viên không thực sự ăn ý. Theo ý đồ của đạo diễn, tất cả tương tác giữa họ chỉ dừng ở mức “tình đồng chí” chứ không hơn. Ngoài ra, cũng không có phân cảnh nào thực sự cảm động để tô đậm mối quan hệ giữa Mộc Lan với gia đình và đồng đội. Lối diễn “trước sau như một” của Lưu Diệc Phi lại càng khiến nhân vật trở nên tách biệt, xa cách với người xung quanh. Trong những cảnh chiến đấu, dù rất cố gắng nhưng biểu cảm đơn điệu của cô không thể đẩy cảm xúc người xem đến cao trào. Bộ phim khép lại với cái kết chóng vánh, mờ nhạt.

Hiện bộ phim có số điểm 5,6/10 khá khiêm tốn trên IMDb, được các nhà phê bình đánh giá 79% trên Rotten Tomatoes.