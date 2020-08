Học trò Lam Trường tiết lộ suýt rơi vào đường dây bán dâm

* Sau khi gây ấn tượng tại The Voice 2018, vì sao Alex Dương lại khá lặng lẽ mà không "thừa thắng xông lên" từ hiệu ứng của chương trình?

- Tôi không nghĩ là sẽ có được thành công nhất định tại The Voice 2018 đến như vậy. The Voicemang lại cho Alex những cơ hội tốt đẹp và may mắn hơn trước đây. Nếu như những ai có quan tâm theo dõi tôi từ khoảng thời gian tham gia X-Factor 2016 sẽ thấy Alex khá chật vật để có thể tìm cho mình một cơ hội tốt có thể chính thức debut và hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Ngay lúc ấy bỗng dưng có một lời mời tôi sang Singapore với tư cách là ca sĩ phòng trà với thu nhập khá cao. Ôm hoài bão lớn đó không được bao lâu và khi mọi thứ đã chuẩn bị dường như là sẵn sàng để lên đường thực hiện ước mơ lớn nhất của đời mình thì phát hiện ra đó là đường dây bán dâm trá hình. Ê chề và thất vọng, tôi quyết tâm ở lại Việt Nam và trau dồi lại kỹ năng thanh nhạc...