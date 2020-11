Hot girl sở hữu hơn 100 triệu lượt theo dõi trên TikTok có gì đặc biệt?

Cô gái trẻ cũng thường xuyên được truyền thông gọi với những danh xưng mỹ miều. Phóng viên của The New York Times từng ví Charli D'Amelio là “nữ hoàng trị vì của TikTok". Một bài báo của tờ The Washington Post gọi người đẹp 16 tuổi là “kẻ thống trị không thể tranh cãi của TikTok”. Một cây viết của The New Yorker thậm chí tôn vinh cô là “gương mặt của TikTok”. Nói về độ nổi tiếng ngày một tăng của mình, D’Amelio gọi đó là sự may mắn không tài nào giải thích được

ẢNH: INSTAGRAM NV