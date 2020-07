Vợ tài tử Will Smith bị tố ngoại tình sao nam kém 21 tuổi

Theo Daily Mail hôm 1.7, xuất hiện trong chương trình The Breakfast Club, nam ca sĩ trẻ August Alsina gây sốc khi tiết lộ anh đã có mối tình kéo dài nhiều năm với nữ diễn viên Jada Pinkett Smith , vợ của tài tử Will Smith . Đáng nói, minh tinh sinh năm 1971 hơn giọng ca da màu này tới 21 tuổi. Thậm chí, ngôi sao 9X còn khẳng định rằng anh đã thẳng thắn nói chuyện với nam diễn viên phim Men in black về mối quan hệ bất chính với vợ của ngôi sao đình đám này. “Tôi đã ngồi xuống nói chuyện với Will Smith về mối quan hệ với Jada Pinkett Smith bởi cuộc hôn nhân của họ hoàn toàn cởi mở, họ từ vợ chồng trở thành hai người bạn. Will sau đó đã không ngại gửi lời chúc phúc đến tôi”, nam ca sĩ sinh năm 1992 chia sẻ trong chương trình mới đây.