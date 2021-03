Hứa Chí An sang Đài Loan, Huỳnh Tâm Dĩnh từ chối rời TVB sau scandal ngoại tình

Tháng 4.2019, vụ ngoại tình giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh bị phanh phui sau khi lộ video thân mật và vấp phải làn sóng phẫn nộ, tẩy chay cực độ từ dư luận xứ cảng thơm. Nguyên nhân là sao nam họ Hứa đã có vợ là diva Trịnh Tú Văn còn nàng á hậu 8X khi ấy đang hẹn hò tài tử Mã Quốc Minh . Scandal khiến sự nghiệp của cả hai bị đóng băng và cho đến nay, công chúng Hồng Kông vẫn chưa thôi gay gắt mỗi khi nhắc đến sự trở lại của cặp đôi tai tiếng này.

Sau scandal lớn nhất sự nghiệp, Hứa Chí An được bà xã tha thứ, sống kín tiếng và hiếm xuất hiện trước công chúng. Năm ngoái, sao nam 53 tuổi tái xuất với màn biểu diễn trong một chương trình của ViuTV (Hồng Kông) nhưng không được khán giả chào đón. Trang On tiết lộ hôm 12.3, để thoát khỏi tình trạng trì trệ như hiện tại, nam ca sĩ xứ cảng thơm sẽ bay sang Đài Loan quay phim vào tháng 4 tới. Hứa Chí An muốn hoạt động nghệ thuật trở lại và được Trịnh Tú Văn hết lòng hỗ trợ.