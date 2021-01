Instagram của Sơn Tùng đạt 6 triệu người theo dõi giữa ồn ào tình cảm

Những ngày gần đây, Sơn Tùng M-TP là tâm điểm của sự chú ý khi bất ngờ vướng vào tin đồn với Thiều Bảo Trâm và Hải Tú. Một số bạn bè của Thiều Bảo Trâm đã đăng tải hình ảnh chiếc bánh sinh nhật có dòng chữ động viên nữ ca sĩ. Thậm chí hot girl Xoài Non còn ẩn ý rằng cặp đôi rạn nứt là vì sự xuất hiện của “trà xanh” (người thứ ba). Ngay lập tức, cư dân mạng phát hiện Thiều Bảo Trâm đã bỏ theo dõi giọng ca Em của người hôm qua trên Instagram. Chiều 21.1, cô cũng xóa hết ảnh chụp chung cùng Sơn Tùng M-TP trên mạng xã hội này.

Động thái bất ngờ của Thiều Bảo Trâm giữa nghi án rạn nứt với Sơn Tùng M-TP

Hải Tú - nữ diễn viên độc quyền của M-TP Talent là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Một bộ phận cư dân mạng không ngừng công kích trang cá nhân của “gà cưng" Sơn Tùng M-TP bằng những lời lẽ khó nghe. Hiện tại, người trong cuộc vẫn giữ im lặng, chưa có phản hồi chính thức về vụ việc. Ngoài ra, hàng chục nhóm anti Hải Tú cũng được lập ra để "ném đá" nữ diễn viên trẻ với nghi vấn là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm . Có một số tài khoản Facebook còn "đào" lại những bộ ảnh nghệ thuật cũ của cô hoặc hình chụp chung với bạn trai cũ và gọi Hải Tú bằng những từ ngữ đầy xúc phạm.

Sơn Tùng M-TP, Hải Tú và Thiều Bảo Trâm đang được công chúng quan tâm ẢNH: INSTAGRAM NV/FBNV

Cũng trong chiều 21.1, tài khoản Instagram của Sơn Tùng M-TP chính thức cán mốc 6 triệu người theo dõi trong bối cảnh cả anh lẫn Hải Tú đều đang hứng chịu sự chỉ trích dữ dội từ khán giả. Chỉ sau 1 đêm, cả Sơn Tùng M-TP, Hải Tú, "trà xanh' lẫn Thiều Bảo Trâm đều trở thành những từ khóa tìm kiếm với tốc độ "chóng mặt" trên Google.

Facebook của Hải Tú bị tấn công sau nghi án Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm rạn nứt

Theo thống kê từ Google, trong ngày 21.1, xu hướng tìm kiếm đối với từ khóa "trà xanh" đã tăng gấp hơn 25 lần so với xu hướng tìm kiếm trung bình trong vòng 7 ngày trước đó, đạt đỉnh điểm lúc 1 giờ sáng và 11 giờ đêm. Top 5 từ khóa được tìm kiếm liên quan đến từ khóa "trà xanh" bao gồm: Tú trà xanh, Trà xanh Hải Tú, Hải Tú, Trà xanh là gì, Trà xanh Sơn Tùng. Trong khi đó, từ khóa "Hải Tú" đã tăng gấp hơn 100 lần so với xu hướng tìm kiếm trung bình trong vòng 7 ngày trước đó, gấp gần 6 lần so với thời điểm ra mắt MV Chúng ta của hiện tại, đạt đỉnh điểm lúc 1 giờ sáng và 11 giờ đêm.

Nữ diễn viên sinh năm 1997 đối mặt với làn sóng anti mọc lên như nấm sau mưa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH/FBNV