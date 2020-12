Jennifer Lopez hoãn cưới hai lần vì Covid-19

Bộ đôi bắt đầu hẹn hò vào tháng 2.2017. Sau khi công khai mối quan hệ tình cảm, họ dọn về một nhà và chung sống hạnh phúc với các con riêng của đối phương. Tháng 3.2019, Alex Rodriguez bất ngờ cầu hôn bạn gái hơn tuổi nhân kỳ nghỉ gia đình tại Bahamas và nhận được cái gật đầu của nữ ca sĩ. Cặp sao đính hôn cùng tháng đó trong sự chúc phúc của gia đình và công chúng. Họ từng có ý định tổ chức tiệc cưới ở Ý vào tháng 4.2020 sau 3 năm mặn nồng nhưng vì dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên đành hoãn lại. Theo Us Weekly, khi đó cặp sao đã thanh toán hết mọi chi phí lễ cưới và giọng ca On the Floor rất buồn và hụt hẫng vì sự cố này. Trong quá khứ, nữ ca sĩ sinh năm 1969 và bạn trai đã nhiều lần đề cập đến chuyện đám cưới nhưng chưa quyết định thời gian cụ thể vì lịch trình bận rộn của cả hai.