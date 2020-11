Johnny Depp bị loại khỏi dự án ‘Fantastic Beasts’ sau khi thua kiện báo Anh

Màn chia tay chẳng mấy êm đẹp giữa Johnny Depp và Fantastic Beasts không phải là trường hợp hiếm hoi các nghệ sĩ bị loại khỏi dự án vì lý do đạo đức. Năm 2017, vai diễn của Kevin Spacey trong All the Money in the World đã được quay lại với Christopher Plummer sau khi Spacey bị hơn 20 người đàn ông cáo buộc có hành vi sai trái tình dục. Hồi 2011, Charlie Sheen cũng bị loại khỏi dự án đắt giá Two and a Half Men vì dính líu đến rượu, tiệc tùng đầy ma túy. Vai diễn của anh sau đó được thay thế bởi Ashton Kutcher.