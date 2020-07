Kaity Nguyễn, Huyền My 'đua nhau' diện bikini nóng bỏng

Một tài khoản bình luận: “Kaity cao bao nhiêu mà dáng mê ly vậy ạ? Với tập như thế nào để hông nở như bạn vậy". Tài khoản khác bình luận: “Đầy đặn như vậy có phải đẹp hơn không". “Ghen tị với cái eo dễ sợ, đẹp gì đâu", một cư dân mạng bày tỏ. “Góc ảnh hơi xấu mà mẫu hết sức đẹp", một cư dân mạng chia sẻ. Đây không phải là lần hiếm hoi người đẹp sinh năm 1999 chia sẻ hình ảnh gợi cảm trên trang cá nhân. Trước đó, khoảnh khắc nữ diễn viên diện trang phục xuyên thấu trên thảm đỏ hay những bức ảnh diện áo tắm cũng được chú ý.

Cùng thời điểm này, Á hậu Huyền My cũng bước vào cuộc đua diện bikini khoe dáng khi đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân. Trong ảnh, người đẹp sinh năm 1995 diện bikini với những đường cắt xẻ táo bạo, tự tin tạo dáng trên du thuyền. Trước đó, Huyền My từng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh thời 63kg của mình với vòng hai ngấn mỡ, ngoại hình mũm mĩm. Sau đó chân dài bắt đầu tập luyện để đạt được chỉ số hình thể gợi cảm 83-62-93.

Huyền My đã kiên trì thực hiện chế độ ăn không dầu mỡ, bữa tối ăn ít và ăn trước 19 giờ. Cô cũng cố gắng duy trì lịch ăn uống theo giờ giấc nhất định để cơ thể quen với tín hiệu đói, no. Bên cạnh đó Huyền My tập luyện thể dục thể thao đều đặn 3 lần mỗi tuần. Theo như chia sẻ, cô thích nhất là bơi lội và gym, thỉnh thoảng người đẹp cũng tập thêm boxing. Ngoài ra, cô còn uống hỗn hợp nước detox để giúp thải độc và tiêu mỡ nhanh chóng. Về chuyện tình cảm, Huyền My từng bị đồn hẹn hò cầu thủ Đức Huy. Tuy nhiên, khi người hâm mộ ghép đôi, cô lên tiếng phủ nhận: “Không được đâu em ơi, thế thì chí chóe suốt ngày mất. Nhưng được cái nó rất chiều chị với chịu khó nghe chị kể lể. Nói chung chị rất quý Huy luôn".