Kết luận nguyên nhân cái chết của Á hậu Philippines

Hôm 28.1, Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) đã đệ trình văn phòng công tố thành phố Makati bằng chứng bổ sung xoay quanh cái chết của Christine Angelica Dacera. Trong báo cáo có kết quả mô bệnh học do Cảnh sát Quốc gia Philippines - Văn phòng Phòng thí nghiệm Tội phạm (PNP-CLO) thực hiện, người đẹp chết vì ngưng tim do “sốc giảm thể tích” (mất hơn 50% máu hoặc dịch cơ thể). Nguyên nhân cơ bản của cái chết là do vỡ động mạch chủ - phù hợp với kết quả khám nghiệm tử thi trước đó.