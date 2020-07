Khả Ngân gây tranh cãi với phát ngôn 'Tôi hát hay hơn Chi Pu'

Trả lời Thanh Niên, Khả Ngân thẳng thắn cho biết cô chỉ đang nói đúng quan điểm và suy nghĩ của mình. Người đẹp tỏ ra khó chịu khi bị so sánh với một người khác. “Đó là một cuộc phỏng vấn ghi hình, có nhiều yếu tố để mình phải trả lời thẳng và thật. Tôi chỉ nói đúng quan điểm và suy nghĩ của mình. Chẳng ai thích bị so sánh mình với người khác. Khả Ngân là Khả Ngân, chỉ có một Khả Ngân trên đời thôi, giọng hát đó, gương mặt đó, tính cách đó. Tôi thấy khó chịu khi gặp 10 người thì 10 người nói mình đi theo bước của một ai đó. Mỗi người có một lựa chọn, mọi người nhìn cũng thấy đường đi nước bước của tôi khác hẳn Chi Pu. Cảm giác bị so sánh vô cùng khó chịu, tôi chỉ nói thẳng suy nghĩ và quan điểm của mình một lần thôi. Sau này gặp những câu hỏi so sánh kiểu vậy, tôi sẽ từ chối. Hãy nhìn vào đường chúng tôi đi chứ đừng nhìn vào xuất phát điểm cùng là hot girl đi hát rồi áp đặt rằng tôi bắt chước ai”, cô nói.