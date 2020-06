Khơi dòng phim sinh tồn Việt

Thế giới không thiếu những bộ phim ngợi ca ý chí sinh tồn của con người trong hoàn cảnh hiểm nguy. Mới đây nhất, vào đầu năm 2020, bộ phim The Cave (tựa Việt: Cuộc giải cứu hang Tham Luang) đã chiếu tại các rạp Việt Nam, tái hiện sự kiện giải cứu 12 cậu bé và huấn luyện viên của đội bóng đá bị mắc kẹt trong hang động. Bộ phim The Revenant (tựa Việt: Người về từ cõi chết) là cuộc đấu tranh sinh tồn của Hugh Glass - người thợ săn do tài tử Leonardo DiCaprio thủ vai. Sau trận chiến đẫm máu với những người Mỹ bản địa, Hugh bị thương nặng và bị người bạn phản bội, tàn nhẫn bỏ lại trong núi tuyết. Anh phải làm mọi cách để tồn tại giữa núi tuyết, thú dữ... và ý chí kiên cường đã giúp anh sống sót một cách kỳ diệu để trở về.