Kim Hee Ae 'Thế giới hôn nhân' dẫn đầu top diễn viên hot nhất Hàn Quốc

Cụ thể, Kim Hee Ae đạt tổng chỉ số danh tiếng là 8.535.260 trong tháng 5 và giành hạng nhất trong bảng xếp hạng các diễn viên nổi tiếng tháng vừa qua. Trong khi đó, “tiểu tam” Han So Hee đứng ngay phía sau đàn chị với số điểm 8.346.968. Về thứ ba là “quý ông lăng nhăng” Park Hae Joon với 5.658.462 điểm. Vậy là cả ba diễn viên chính trong Thế giới hôn nhân ( The World of the Married ) chia nhau ba vị trí cao nhất của top tài tử/minh tinh hot nhất tháng 5.2020.