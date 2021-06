Kim Tử Long từng bị bảng quảng cáo rơi trúng đầu phải khâu 6 mũi

Sau khi nhận được phản hồi của một số khán giả về tạo hình của mình, nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long lập tức đăng tải một video giải thích về vấn đề này. Nam nghệ sĩ cho biết: "Xin cảm ơn cả nhà đã xem vở mà Kim Tử Long mới dàn dựng, đó là Náo hôn Quang Minh đỉnh, đây là một tác phẩm mới của tác giả trẻ Yến Ngân. Mọi người vào bình luận rất nhiều về trang phục, khen đẹp và sang còn khen về ca hát, diễn xuất cũng như góc quay của video. Tuy nhiên, Long có đọc một số góp ý về mái tóc của Kim Tử Long không được đẹp, không giống với tóc trong những phim ngày xưa Long hát, thường chảy mái, đó là tóc thật. Thật sự, Long rất muốn làm như vậy nhưng lại có một trở ngại, trục trặc. Đó là trước ngày quay vì trời mưa quá lớn nên Long bị một tấm bảng quảng cáo ở trên cao rơi trúng đầu và bị tét đầu, phải đi bệnh Việt Pháp khâu 6 mũi. Tưởng đâu là sáng hôm sau là không được quay rồi".

Dù gặp sự cố không mong muốn nhưng nam nghệ sĩ vẫn cố gắng hoàn thành công việc và tìm cách khắc phục. "Long đã cố gắng để quay hoàn thành các trích đoạn trong một ngày tại Bến Lức, Long An . Vì vậy, Long cấp tốc lấy đầu tóc giả số 3 đội vào để không bị nhìn thấy vết thẹo và đường chỉ may. Vết thương vẫn còn đường chỉ vì mới có một buổi tối thôi vì thế Long phải chịu đội bộ tóc số 3 đó. Long hi vọng những video sắp tới mình có thể chảy tóc thật để mọi người thấy một mái tóc thật. Sau khi mọi người xem tất cả các video của Long thì sẽ ủng hộ kênh Kim Tử Long official nhiều hơn nữa...".