'Kình ngư không chân' tiết lộ cuộc sống hôn nhân với vợ là nhà thiết kế

Trong chương trình Son môi đỏ, Tường Nghĩa tâm sự cô và ông xã gặp nhau khi cùng tham gia một chương trình thiện nguyện. Lúc đó, cô đảm nhận vai trò nhà thiết kế áo dài, còn “kình ngư" trở thành người mẫu. Nói về ấn tượng đầu tiên, nữ khách mời bộc bạch: “Vào buổi sáng, tôi thấy anh Lợi ngồi trên cái bàn, tôi không biết anh ấy đặc biệt như vậy. Đến lúc anh bước xuống, tôi cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng điều tôi ấn tượng là anh rất tự tin, gương mặt anh cũng rất đẹp trai”. Tường Nghĩa nói thêm khi ấy, cô bị thu hút bởi đối phương nhưng vì có quá nhiều công việc nên “không bận tâm lắm". Mãi đến tối, khi anh Lợi xuất hiện trong bộ áo dài thì cô cảm thấy ấn tượng.

Về phía Hồng Lợi, anh chia sẻ ngay từ lần đầu gặp, anh đã phải trầm trồ trước vẻ ngoài xinh đẹp của bà xã. Cho đến khi sự kiện diễn ra, anh càng bất ngờ hơn khi biết cô là nhà thiết kế. “Tôi nói: Sao cô gái này đẹp mà còn giỏi nữa", nam khách mời kể lại. Đồng thời, kình ngư cho biết sau sự kiện, anh về và tìm được Facebook của Tường Nghĩa thông qua bạn bè. Trong khi đó, nhà thiết kế là người chủ động trong việc kết bạn và like những bức ảnh mà anh đăng tải trên mạng xã hội

Nam khách mời thấy mình may mắn khi được gia đình bà xã yêu thương Ảnh: Chụp màn hình

Tường Nghĩa thừa nhận ngay từ thời điểm đầu tiên nhìn thấy ông xã, cô không nghĩ đến chuyện anh sẽ trở thành người bạn đời của mình. Đến lần thứ hai gặp gỡ, cả hai chính thức hẹn hò. Tính đến thời điểm hiện tại, cặp đôi đã quen nhau được 3 năm và nên duyên chồng vợ được một năm. Nói về phản ứng của gia đình, nhà thiết kế cho biết: “Chúng tôi rất may mắn ở chỗ gia đình tôi dù sống ở quê nhưng lại có tư tưởng văn minh. Ba mẹ không hề phản đối mà còn tôn trọng quyết định của tôi. Các anh chị em của tôi cũng vậy, họ đón nhận anh Lợi giống như một người bình thường”.

Trong khi đó, anh Hồng Lợi cho biết anh từng nghĩ rằng vì ngoại hình khác biệt so với những chàng trai khác nên sẽ khó có cô gái nào đồng hành cùng mình. Dù vậy, bản thân nam kình ngư không ngừng cố gắng làm việc và cũng hi vọng sẽ tìm được một đối tượng phù hợp. “Và thế là Tường Nghĩa xuất hiện. Khi về nhà vợ thì tôi cũng có những suy nghĩ nhưng không tự ti nhiều. Tôi rất may mắn khi gia đình vợ rất thương yêu và xem tôi như một đứa con vậy, chứ không có rào cản nào hết”, anh tâm sự. Trải qua câu chuyện này, nam khách mời nói thêm điều quan trọng là anh đã biết nhìn nhận bản thân và luôn suy nghĩ lạc quan.