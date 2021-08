Kylie Jenner tung ảnh bán nude 'dát vàng' mừng tuổi mới

Trước đó, trong dịp sinh nhật 23 tuổi, em út nhà Kardashian - Jenner cũng “chiêu đãi” fan bằng bộ ảnh bán khỏa thân táo bạo khoe vẻ sexy “chết người”. Do dịch Covid-19 , Kylie đón tuổi mới bằng bữa tiệc giản dị tại nhà thay vì tổ chức những sự kiện ăn chơi hoành tráng phủ đầy đồ hiệu, kim cương như mọi khi.

Kylie Jenner sinh năm 1997, cô trở nên nổi tiếng khi xuất hiện trong chương trình thực tế Keeping Up With The Kardashians cùng gia đình. Tận dụng sức hút của mình, người đẹp chuyển sang kinh doanh mỹ phẩm và giàu lên một cách chóng mặt. Cô từng 2 năm liên tiếp được được Forbes vinh danh là nữ tỉ phú tự thân trẻ nhất thế giới trước khi bị tước danh hiệu này vào năm ngoái vì khối tài sản thực chưa chạm mốc tỉ đô.