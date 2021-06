Lâm Tâm Như tốt nghiệp thạc sĩ ở tuổi 45

Hồi tháng 9.2019, Lâm Tâm Như đã đăng bức ảnh thẻ học viên, tiết lộ mình đang học thạc sĩ tại Đại học Thế Tân của Đài Loan. Được biết, cô theo đuổi chuyên ngành Quản trị truyền thông, đến lớp 2 ngày/tuần để đảm bảo vừa học vừa làm. Người đẹp 7X từng chia sẻ cô tìm được niềm vui khi được trở lại làm sinh viên, tiếp thu thêm nhiều kiến thức. Nữ diễn viên bộc bạch: “Bận rộn không phải cái cớ để bản thân ngừng học hỏi, tiến bộ”.

Trong thời gian học thạc sĩ, Lâm Tâm Như vẫn chăm chỉ đóng phim, tham gia chương trình, sự kiện lớn nhỏ ở Đài Loan cũng như Đại lục. Nữ diễn viên may mắn được ông xã Hoắc Kiến Hoa khích lệ, động viên trong công việc, học hành đồng thời cùng san sẻ thời gian chăm sóc con gái cưng. Mới đây, cô gây ấn tượng trên màn ảnh nhỏ với vai nữ chính trong The Arc of Life . Thời gian qua, nữ diễn viên ở nhà nhiều hơn trước do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Đài Loan. Tận dụng những ngày rảnh rỗi, người đẹp tập trung tập thể dục, nấu nướng, làm bánh, cắm hoa…