Lê Âu Ngân Anh làm YouTuber, 'mở hàng' với chủ đề hướng nghiệp

Chiều 26.6 (giờ địa phương), MV How you like that của Black Pink ‘ra lò’ và tạo nên cơn sốt lớn. Tuy nhiên, video âm nhạc này cũng bị soi ra có các chi tiết nhạy cảm khiến một bộ phận fan quốc tế bức xúc.