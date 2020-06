Lee Young Ae thắng giải lớn, thừa nhận mất tự tin về diễn xuất

Tối 19.6, Lee Young Ae gây chú ý khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Điện ảnh Chunsa (Chunsa Film Art Awards) lần thứ 25. Nhờ tái xuất ngoạn mục trên màn ảnh rộng với phim Bring me home, “quốc bảo nhan sắc” xứ Hàn vượt mặt loạt đối thủ tiếng tăm như: YoonA , Kim Go Eun, Jung Yu Mi và Kim Hee Ae để được xướng tên ở hạng mục danh giá. Bring me home là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của “quý bà oxy” sau 14 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng. Trong phim mới, Lee Young Ae thủ vai Jung Yeon - một người mẹ đầy nghị lực và luôn nắm bắt từng tia hi vọng mong manh để tìm kiếm đứa con mất tích 6 năm về trước.

Tượng đài nhan sắc xứ kim chi cũng cho biết giải thưởng lần này đã giúp cô lấy lại được lòng can đảm để tiếp tục gắn bó với phim ảnh. Minh U.50 chia sẻ rằng bản thân đã không ngừng cầu nguyện để làm tốt, cân bằng vai trò của một người vợ, người mẹ và một diễn viên.

Star News cho hay Giải thưởng Nghệ thuật Điện ảnh Chunsa được tổ chức thận trọng và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp an toàn giữa mùa Covid-19 . Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, sự kiện này diễn ra mà không có khán giả, chỉ được chiếu trực tiếp để công chúng tiện theo dõi. Ngoài Lee Young Ae thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất gọi tên tài tử Lee Byung Hun với phim The Man Standing Next. Bên cạnh đó, còn nhiều cái tên thắng giải đáng chú ý khác như: Won Shin Yun là Đạo diễn xuất sắc nhất nhờ The Battle: Roar to Victory, Biên kịch xuất sắc nhất thuộc về Lee Sang Geun của phim Exit, giải Nam và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất lần lượt thuộc về Lee Sung Min và Kim Mi Kyung…