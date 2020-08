Liam Payne đính hôn với bạn gái người mẫu sau hai năm hẹn hò

Được biết, Liam Payne và bạn gái đã để mắt đến nhau trong lần đầu gặp gỡ vào năm 2015. Khi ấy, Maya mới 15 tuổi và là một fan trung thành của One Direction. Tháng 8.2018, không lâu sau khi Liam chia tay Cheryl , nam ca sĩ trẻ đã liên lạc trở lại với Maya Henry và dần phát triển mối quan hệ tình cảm. Mãi đến tháng 9.2019, Liam Payne mới công khai mối tình của mình đồng thời quảng bá đĩa đơn Stack It Up. Thời điểm đó, anh chia sẻ trên Capital Breakfast: “Hiện chúng tôi đang rất hạnh phúc. Tôi chỉ muốn sống vui vẻ, tự do làm điều mình muốn và không phải giấu giếm gì cả”.