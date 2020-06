Loạt người chơi bị tố nói dối trong show hẹn hò

Người ấy là ai

Câu chuyện chàng Việt kiều Michael Trương nói dối vụ ly hôn trong tập 3 Người ấy là ai khiến dư luận xôn xao. Cụ thể, một số cư dân mạng đưa bằng chứng khẳng định anh chưa ly hôn như lời đã chia sẻ trong chương trình. Trên trang cá nhân, người chơi này thừa nhận thông tin ly dị với vợ cũ hơn 6 tháng là không đúng bởi thực tế cả hai ly thân trong một thời gian dài và gặp khó khăn khi giao tiếp nên giấy tờ chưa hoàn thành.

Việt kiều Michael Trương lên tiếng xin lỗi khán giả sau khi bị tố nói dối về chuyện ly hôn trên sóng truyền hình Ảnh: BTC

“Tôi không muốn chia sẻ về cuộc hôn nhân trước đây trong chương trình bởi vì tôi không muốn nó ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ cũ. Nhưng khi MC hỏi tôi có bao giờ kết hôn, tôi cảm thấy sẽ vô duyên khi không trả lời câu hỏi này. Những điều tôi nói về cuộc hôn nhân của tôi là sự thật. Thời gian đầu, chúng tôi đã yêu nhau rất nhiều nhưng sau vài năm chung sống, chúng tôi đều biết rằng cả hai không phù hợp", chàng trai chia sẻ. Liên lạc với đơn vị sản xuất, người đại diện cho biết: “Đối với chúng tôi, đây là một sự cố ngoài ý muốn vì đó là lỗi chủ quan của thí sinh. Bản thân bạn ấy cũng đã lên tiếng xin lỗi mọi người, xin lỗi khán giả và chương trình”.

Sau Michael Trương, Người ấy là ai tiếp tục vướng phải ồn ào về việc người chơi nói dối thông tin cá nhân trên sóng truyền hình. Trong tập 4 mùa 3, nữ chính Huyền Thoại lựa chọn đúng chàng trai độc thân Ngọc Anh để hẹn hò. Tuy nhiên sau đó, chàng trai này bị tố đã có người yêu được 5 tháng. Đặc biệt, những bức ảnh tình cảm của anh và cô gái kia cũng được chia sẻ khiến cư dân mạng không khỏi hoang mang. Sau đó, nam chính lên tiếng phủ nhận tin đồn này. Anh chia sẻ: "Mình thật sự xin lỗi vì đã để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến chương trình Người ấy là ai và những người xung quanh. Mình biết mọi người cũng sẽ không có thời gian để nghe câu chuyện của mình, nhưng mình mong mọi người thông cảm, mình thành thật không lừa dối bất kỳ ai. Trong lúc tham gia chương trình mình đang không trong bất kỳ mối quan hệ nào. Mình xin lỗi khán giả, xin lỗi chương trình, xin lỗi mọi người". Tuy nhiên, chia sẻ của anh không làm hài lòng những khán giả theo dõi chương trình.

Chàng Việt kiều Đức cũng từng nói dối về giới tính của mình. Để an ủi em trai, anh thừa nhận mình là người song tính trên sóng truyền hình dù thông tin này không chính xác Ảnh: BTC

Cũng trong tập 4, Người ấy là ai tiếp tục vướng phải ồn ào bởi sự trở lại của chàng trai mùa trước đó là Johnny Trần. Còn nhớ ở mùa 2, anh công khai bản thân là người song tính. Tuy nhiên, khi xuất hiện trở lại, chính em trai của anh là Tommy đã lên tiếng xác nhận chàng Việt kiều Đức là trai thẳng. Giải thích về việc phải nói dối trên sóng truyền hình, Tommy cho biết vì anh trai muốn bảo vệ, an ủi và chia sẻ gánh nặng trong khoảng thời gian anh đi tìm giới tính thật. Sau khi lên sóng, chương trình cũng vướng phải những ý kiến trái chiều về trường hợp này. Tuy nhiên, đa số khán giả cảm thông cho hành động của chàng Việt kiều Đức.

Trước đó, trong tập phát sóng có sự tham gia của Lê Lộc, cô đã chọn Việt Dũng . Tuy nhiên, sau chương trình, chàng trai này bị một tài khoản tố lừa đảo và không hề có gia thế khủng như thông tin cung cấp. Trước những thông tin thất thiệt về mình, chàng trai sinh năm 1991cho biết nếu bản thân làm sai thì cơ quan pháp luật đã vào cuộc xử lý. Trên mạng xã hội cũng có không ít tranh cãi liên quan đến vụ việc. Nhiều người lên tiếng bênh vực Việt Dũng và cho rằng tài khoản kia đang cố tình mượn danh nam thí sinh để gây chú ý. Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả tỏ ra nghi ngờ trước những chia sẻ của “người tình Lê Lộc". Ngoài ra việc những người chơi khác như Daniel Ehmann nói dối về nghề nghiệp cũng từng khiến cư dân mạng không hài lòng.

Việt Dũng phủ nhận khi bị tố giả giàu có khi tham gia Người ấy là ai Ảnh: BTC Ngôi sao tình yêu

Chương trình Ngôi sao tình yêu cũng từng gặp phải tình huống hi hữu khi nữ chính thừa nhận nói dối trên sóng truyền hình. Cụ thể, khi tham gia gameshow, Tố My tạo được ấn tượng với nam chính Sỹ Hưng, khiến anh đưa ra quyết định lựa chọn. Tuy nhiên ở vòng chơi sau, khi đòi hỏi cả hai phải có cử chỉ thân mật hơn thì cô gái học ngành điều dưỡng tỏ vẻ ngại ngùng. Sau đó, ngay trên sóng truyền hình, Tố My thừa nhận đã có người yêu và việc cô tham gia chương trình vì thích ánh đèn sân khấu và thích đứng trước mọi người. “Tôi nghĩ mình sẽ không được chọn vì các bạn khác rất tài năng và xinh đẹp. Nên khi anh chọn tôi, tôi bất ngờ và thấy có lỗi trong lòng. Tôi không thực hiện thử thách đó vì sợ người yêu tôi sẽ ghen và không còn thương tôi nữa", cô gái chia sẻ.

Tố My bị MC chửi thẳng mặt vì có bạn trai song vẫn tham gia show hẹn hò Ảnh: TL

Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi song việc nói dối của Tố My đã khiến hai MC không khỏi tức giận. Hoàng Rapper cho rằng hành động của cô gái là sự bất công cho các bạn nữ khác và nam chính. Trong khi đó, Tuyền Mập bức xúc: “Em đã chính thức dối gạt mọi người khi em vượt qua vòng casting. Khi mọi người casting bao nhiêu vòng, và bao nhiêu ứng cử viên đã phải ra về, em là người được chọn mà em làm vậy thì tội nghiệp cho chàng trai này, vì bạn ấy có nhiều lựa chọn nhưng bạn ấy vẫn giữ vững lập trường”. Sau khi chương trình kết thúc, nhiều khán giả bày tỏ thái độ bức xúc trước hành động của Tố My. Họ cho rằng việc làm này đang lừa dối ban tổ chức, khán giả nên không thể chấp nhận được.