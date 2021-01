Loạt sao nam Hồng Kông ngày ấy - bây giờ

Châu Nhuận Phát có hai đời vợ. Người vợ đầu của ông là Dư An An - một diễn viên của nhà đài ATV. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 9 tháng. Năm 1986, Châu Nhuận Phát cưới doanh nhân người Singapore - Trần Oải Liên. Người vợ xuất thân trâm anh thế phiệt của nam diễn viên từng mang thai nhưng không may mắn bị sảy. Sau trải nghiệm đau khổ đó, vì không muốn vợ phải chịu bất trắc khi sinh nở nên Châu Nhuận Phát quyết định không sinh con.

