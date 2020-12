‘Lừa em, cưng tiêu rồi’: Lộ diện ‘tiểu tam’ xinh đẹp, nguy hiểm không kém ‘chính thất’

Qua 6 tập phim Cheat on Me, If You Can (tựa Việt: Lừa em, cưng tiêu rồi ), khán giả hết lần này đến lần khác sửng sốt với độ thông minh, mưu kế của cô vợ Kang Yeo Joo ( Jo Yeo Jeong thủ vai). Thế nhưng, thời gian “làm chủ cuộc chơi” của nữ nhà văn lắm quỷ kế này dường như đang bị đe dọa khi “tiểu tam” Go Mi Rae (Yeon Woo thủ vai) xuất đầu lộ diện. Trong loạt tình tiết mới nhất, lúc phát hiện gã chồng Han Woo Sung (Go Joon thủ vai) đang có quan hệ mập mờ với nữ sinh viên sinh đẹp, chị vợ không giấu nổi cảm xúc bàng hoàng, tức giận. Phản ứng của “chính thất” chứng tỏ “tiểu tam” mới này là một biến số nằm ngoài mọi sự suy tính của cô.