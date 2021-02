Alison Carey (59 tuổi) vừa đâm đơn kiện em gái của bà là nữ ca sĩ lừng danh Mariah Carey đòi bồi thường 1,25 triệu USD (hơn 28,7 tỉ đồng). Người phụ nữ này tuyên bố trong cuốn hồi ký The Meaning Of Mariah Carey được “nữ hoàng nhạc Giáng sinh” phát hành hồi tháng 9.2020, ngôi sao đắt giá đã bịa ra những câu chuyện không có thật để bêu xấu mình, khiến bà phải đối mặt với những nỗi đau đớn tột cùng. Alison nói em gái đã sử dụng hình tượng bản thân một cách hiểm độc để tấn công người chị nghèo khổ bằng cách tạo ra những câu chuyện phản cảm, những cáo buộc khủng khiếp nhằm tăng doanh thu bán sách của mình.

ạn trai của Alison cũng từng sàm sỡ Mariah khi hắn đến nhà chơi.

Cụ thể, chủ nhân bản hit huyền thoại All i want for christmas is you đã kể trong tác phẩm rằng cô từng bị chị gái đổ trà nóng lên người gây bỏng cấp độ ba. Alison cũng bị tố từng cho nữ ca sĩ uống thuốc ngủ, chất kích thích thậm chí tìm cách bán cô cho một gã xa lạ. Đáng nói, ngay cả bDiva lừng danh nước Mỹ thừa nhận hai chị em trở nên xa cách và không còn liên hệ với nhau suốt nhiều năm qua.