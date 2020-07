MC Liêu Hà Trinh hoãn cưới

* Xin chào Liêu Hà Trinh , dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến kế hoạch đám cưới của chị như thế nào?

- MC Liêu Hà Trinh: Chúng tôi từng định ngày cưới là 10.10.2020. Nhưng đến tháng 9 mới có thể mở cửa sân bay quốc tế thì tôi chắc đám cưới không thể thực hiện được. Vì người từ nước ngoài về vẫn phải cách ly 14 ngày, điều này sẽ ảnh hưởng đến các khách mời là họ hàng và bạn thân của chú rể từ Hà Lan về.

Chúng tôi cũng đã bàn với đơn vị tổ chức đám cưới và họ cho biết năm 2021 cũng không thể thực hiện vì cả năm đều không tốt cho chú rể, chỉ có một số ngày tương đối ổn nhưng đó là những ngày lẻ và tôi có cảm giác như đó không phải là ngày thuộc về mình.

Tôi là một khá mê tín và những người tôi từng tham khảo ý kiến đều nói tôi có duyên kết hôn vào năm 2022. Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng phía sau việc này có một lý do nào đó nên cứ tiếp tục chờ đến khi có duyên rồi tôi sẽ kết hôn.

MC sinh năm 1988 vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật và ở Việt Nam sau khi kết hôn với bạn trai Việt kiều Ảnh: NVCC

* Việc trì hoãn đám cưới như vậy liệu có ảnh hưởng đến hạnh phúc của Liêu Hà Trinh không?

- Tôi sống dựa vào niềm tin, cảm giác và tôi nghĩ tất cả đều có lý do của nó. Bên cạnh đó, còn là yếu tố về tâm lý. Nếu tôi cứ sống với suy nghĩ đó là ngày không tốt để kết hôn thì nó sẽ dẫn đến những chuyện xấu. Và nếu như tâm lý không ổn thì mọi chuyện sẽ không tốt nên thà rằng hai bên vui vẻ dời đám cưới vào năm 2022.

Thứ nhất, cả hai có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về vấn đề tài chính vì làm đám cưới thì mình phải mua nhà, sau đó còn phải ổn định công việc vì anh ấy đã quyết định bỏ hết tất cả ở Hà Lan để về với tôi nên chắc chắn mọi thứ cần phải sắp xếp lại từ đầu. Hiện tại, chúng tôi cần rất nhiều tiền và nếu hiện tại, mọi người đều dồn ép quá nhanh sau dịch thì sẽ dẫn đến việc đổ vỡ về tài chính cũng như tâm lý của cả hai. Tôi nghĩ đây cũng là một dịp may mắn để cả hai củng cố lại tài chính rồi mới cưới nhau.

Thứ hai, chúng tôi có nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống trước hôn nhân, trước khi có con. Cả hai có thể đi du lịch với nhau, đi chơi với bạn bè, dành thời gian cho gia đình hay tiệc tùng các kiểu. Lúc đó, mình sẽ không còn thèm khát việc dành thời gian riêng cho bản thân nữa. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẵn sàng cho công việc, ổn định những chuỗi dự án online cho đến khi tôi bước vào cuộc sống gia đình thì tôi sẽ hoàn toàn lui về phía sau để không phải vác bụng bầu đi làm nữa. Đồng thời, tôi cũng sẽ không bị hoang mang là lúc đó nên chọn sự nghiệp hay gia đình. Khi tôi đã dành hết một năm rưỡi cho sự nghiệp và quyết định lui về phía sau để dành thời gian cho gia đình thì tôi sẽ không cảm thấy có lỗi với bản thân và đam mê. Tôi nghĩ đây là một lựa chọn tốt.

Bạn trai dự định sẽ về Việt Nam sinh sống sau khi kết hôn với Liêu Hà Trinh Ảnh: NVCC

* Vì sao, Liêu Hà Trinh và bạn trai lại lựa chọn cuộc sống ở Việt Nam thay vì chọn Hà Lan khi mọi người thường nói rằng cuộc sống ở châu Âu sẽ tốt hơn?

- Tôi không sống vì tiêu chuẩn của người khác, đó là quan niệm của tôi từ nhỏ đến lớn. Người ta nói là phương Tây nơi có giáo dục tốt, có cái này cái kia nhưng tôi luôn nghi ngờ bởi vì tôi luôn có phản biện rằng liệu đó có phải là nơi tốt nhất không. Vì thế, tôi nghĩ nơi nào mình có nhiều tình yêu, nhiều kỷ niệm nhất và mình được cống hiến cho xã hội nhiều nhất, mình thấy công sức của mình được xã hội công nhận thì nơi đó mình mới hạnh phúc nhất. Không thể đến một nơi mà tôi phải làm những việc vặt vãnh, không phù hợp với chuyên môn hay phải ở nhà trong hoàn cảnh rất buồn.

May mắn hơn là người yêu của tôi cũng nhận ra điều đó, anh ấy luôn mơ về Việt Nam và nói rằng trong tiềm thức của anh ấy xã hội Việt Nam mới là xã hội lý tưởng. Anh ấy vẫn có thể bay qua bên đó vì vẫn còn nhà và quốc tịch mà. Còn tôi chỉ muốn mang một quốc tịch là Việt Nam thôi và tôi có thể xin visa bay qua đó bình thường vì tôi biết ước mơ của mình không phải là ở đâu đó khác mà tôi sinh ra ở đây và hạnh phúc khi ở đây. Tôi cũng cảm thấy may mắn là người yêu và gia đình của anh ấy đều sẽ về Việt Nam mà không phải vì tôi mà vì họ yêu Việt Nam. Chính vì vậy, khi hai gia đình gặp nhau là họ muốn tiến tới hôn nhân.

"Tôi nghĩ chúng tôi vô tình và may mắn hợp nhau, ưu tiên hàng đầu trong hệ giá trị của chúng tôi là giữ lời hứa và giữ mục tiêu nên sẽ không vì bất cứ ham muốn, chia cắt hay nhu cầu nào khác có đủ sức mạnh để phá hủy mục tiêu chung" MC Liêu Hà Trinh

* Liêu Hà Trinh nghĩ như thế nào về việc một số cặp đôi vẫn đổ vỡ dù cho đã lựa chọn ngày tốt để kết hôn?

- Ngày đẹp không nói lên được điều gì vì hiện nay tỉ lệ ly hôn là 40% mà. Không hẳn là tôi tin vào ngày đẹp mà tôi dựa vào niềm tin của bản thân. Tôi chỉ mong muốn bản thân có sự sửa soạn thật tốt. Ví dụ như vì sao chúng tôi lại chọn ngày 10.10 là ngày đẹp bởi vì tôi hay quên cho nên tôi nghĩ nếu như tôi không chọn một ngày đẹp hay một ngày tròn thì tôi sẽ quên ngày kỷ niệm của mình.

Nữ MC cho biết cô cùng bạn trai là người sống lí trí và luôn rõ ràng trong mọi việc Ảnh: NVCC

* Việc sân bay đóng cửa và phải yêu xa ảnh hưởng như thế nào đến tình cảm giữa Liêu Hà Trinh và bạn trai?

- Tôi nghĩ đối với những cặp đôi khác việc yêu xa sẽ rất khó khăn nhưng điều này không xảy ra với chúng tôi bởi vì chú rể đã có kinh nghiệm yêu xa khoảng 7 năm trước rồi. Mặc dù tôi không có kinh nghiệm yêu xa nhưng tôi là người yêu thích sự ổn định sau rất nhiều những đổ vỡ nên tôi rất trân trọng tình cảm này, đồng thời, tôi cũng sẽ không vì bất cứ lý do gì để phá hủy sự ổn định hiếm hoi này. Còn chú rể thì đã có một mục tiêu là phải kết hôn và có con nên anh ấy cũng không vì bất cứ lý do gì để phá vỡ nguyên tắc của mình. Tôi nghĩ chúng tôi vô tình và may mắn hợp nhau, ưu tiên hàng đầu trong hệ giá trị của chúng tôi là giữ lời hứa và giữ mục tiêu nên sẽ không vì bất cứ ham muốn, chia cắt hay nhu cầu nào khác có đủ sức mạnh để phá hủy mục tiêu chung đó.

"Tôi nghĩ yếu tố rõ ràng trong tình yêu sẽ gây tranh cãi nhưng chúng tôi thuộc hệ rõ ràng nên cảm thấy điều này phù hợp với thế giới của cả hai" MC Liêu Hà Trinh

Liêu Hà Trinh và bạn trai biết cách cân bằng sở thích của cá nhân với đối phương để tránh việc cả hai xảy ra mâu thuẫn Ảnh: NVCC

* Liêu Hà Trinh là MC nên luôn luôn phải hoạt ngôn và chủ động kết nối với công chúng, vậy còn trong tình yêu, chị là người như thế nào?

- Tôi thường xuyên cãi nhau với bạn trai trước khi cả hai ngồi xuống nói chuyện với nhau để tìm ra vấn đề. Ngược lại khi yêu tôi rất hạn chế nói chuyện và chia sẻ, trong khi đó, anh ấy là người rất thích nói chuyện, rất thích hỏi han, rất thích kể, báo cáo là chuyện gì xảy ra trong ngày hôm nay, suy nghĩ của mình là gì, tại sao bản thân lại có hành động đó, mình có kế hoạch gì cho tương lai. Tôi cảm thấy rất mệt vì tôi luôn luôn phải nói, phải gặp nhiều người nên khi về lại nơi thuộc về mình thì nhu cầu được ở một mình, được tĩnh lặng rất cao.

Ngược lại, ở bên kia, anh ấy đi làm ở một công ty thuế, song song đó gia đình, bạn bè cũng ở xa và tính chất công việc là không được nói nên anh ấy rất thèm nói. Đồng thời, anh ấy còn thích nghe những tiếng nói, tiếng động, thích âm nhạc và đến những nơi đông người. Chính vì vậy, đôi khi anh ấy nói rằng "em không có yêu anh" vì tôi không chịu chia sẻ, có chuyện gì tôi đều tự giải quyết, tự làm và im lặng. Tuy nhiên, tôi cảm thấy điều đó nó không tốt cho một mối quan hệ khi cả hai không hiểu thế giới của nhau, người ta sẽ dễ suy diễn ra những thứ khác theo cách mà mình hành xử nên chúng tôi đã ngồi lại để cùng nhau tìm ra vấn đề. Khi đã hiểu ra vấn đề của nhau, tôi tìm thời gian để chia sẻ với đối phương những thứ thật sự cần cho mối quan hệ. Ngược lại, anh ấy thỉnh thoảng cũng tĩnh lặng cùng với tôi và tôi rất trân trọng điều đó.

* Hoãn đám cưới đến năm 2022 có khiến Liêu Hà Trinh lo ngại mối quan hệ sẽ bị trục trặc hoặc "nói trước bước không qua" hay không?

- Chúng tôi chia sẻ tất cả về cuộc sống của mình, dự định thiết lập tài khoản chung. Khi ván bài đã lật ngửa rồi thì dù cho quen nhau thêm 3 năm hay 5 năm, chúng tôi vẫn rất rõ ràng. Tôi nghĩ yếu tố rõ ràng trong tình yêu sẽ gây tranh cãi nhưng chúng tôi thuộc hệ rõ ràng nên cảm thấy điều này phù hợp với thế giới của cả hai. Quan trọng là bạn biết bạn thuộc hệ giá trị nào, đối phương thuộc hệ giá trị nào và càng hiểu về hệ giá trị đó, mình sẽ tìm được cách để phù hợp còn nếu không tương thích thì sẽ tạo nên những mâu thuẫn mà chính mình cũng không biết từ đâu.

* Cám ơn Liêu Hà Trinh!