MC Quyền Linh ủng hộ lý do cô gái từ chối bấm nút hẹn hò

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 660 lên sóng với sự tham gia của Nguyễn Minh Uyên (35 tuổi - Hà Nội), đang làm giảng viên đào tạo thẩm mỹ, hiện đang có một cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội. Đàng gái nói thêm, khi đăng ký chương trình, cô đang sống ở TP.HCM, nhưng vì tình hình dịch covid-19 ảnh hưởng đến kinh doanh , Minh Uyên phải chuyển về Hà Nội để sinh sống và làm việc. Ghép đôi với cô là Nguyễn Phúc Thọ (40 tuổi - TP.HCM) đang làm nhân viên lái xe cho một công ty.

Nói về tình trường, Minh Uyên từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và hiện đang nuôi hai con gái. Trong khi đó, Phúc Thọ cũng từng ly hôn cách đây gần 10 năm và có một con trai 14 tuổi. Anh chia sẻ mình cũng muốn tìm hiểu thêm vài người nhưng do chưa có duyên nên không tiến tới được với ai. Đến với chương trình, Phúc Thọ mong muốn tìm được người phụ nữ biết quan tâm gia đình, chân thành, biết nấu ăn. Về phía Minh Uyên, cô muốn gặp được người đàn ông biết hiếu thảo với bố mẹ, xem gia đình là quan trọng nhất.

Cách nói chuyện khéo léo cùng giọng nói ngọt ngào của Minh Uyên chinh phục được những khán giả xem chương trình Ảnh: Chụp màn hình

Tiếp đó, Quyền Linh giao lưu với người thân của hai phía gia đình để nhận xét về màn mai mối này. Em trai của Minh Uyên cho biết vì chị gái từng trải qua đổ vỡ nên tính cách khá mạnh mẽ và khó tin tưởng vào đàn ông. Người này cũng dành lời khen cho Phúc Thọ và chia sẻ mong anh có thể ra Hà Nội sinh sống và chăm sóc cho Minh Uyên. Trong khi đó, cô ruột của đàng trai mong cả hai có cơ hội tìm hiểu và tiến đến xa hơn.

Sau những chia sẻ từ người thân của hai bên, Quyền Linh và Hồng Vân mở hàng rào tình yêu để cặp đôi được trực tiếp gặp mặt trò chuyện. Phúc Thọ mang đến tặng Minh Uyên đôi giày, điều bất ngờ là đôi giày này vừa in chân của cô gái khiến hai MC trầm trồ không ngớt. "Mang luôn đi cưng, đây là một hình ảnh đẹp, một kỷ niệm đẹp đấy. Đôi cũ đem cất vào bên trong, mình thay đổi cuộc đời đi, cất quá khứ lại để có một cuộc sống mới tươi đẹp hơn", Quyền Linh bày tỏ. Minh Uyên cũng gửi tặng bạn trai chiếc cà vạt kèm lời nhắn: "Nếu sau này em và anh có duyên thì em sẽ cố gắng học thắt cà vạt và sẽ thắt cho anh mỗi buổi sáng".

Phúc Thọ được nhận xét là người hiền lành. Tuy nhiên, anh chưa quyết đoán để chinh phục được cô gái Ảnh: Chụp màn hình

Trong cuộc trò chuyện, Minh Uyên chia sẻ rằng cô đang sống ở Hà Nội, còn Phúc Thọ lại sống ở TP.HCM, khoảng cách của cả hai khá xa nên cô có chút e ngại nếu cả hai hẹn hò. Phúc Thọ liền đáp, nếu quen nhau, anh sẽ thường xuyên bay ra Hà Nội để thăm bạn gái. Còn về chuyện tương lai, anh mong bạn gái chuyển về TP.HCM sinh sống. Tuy nhiên, Minh Uyên đặt vấn đề: "Nhưng nếu em vẫn muốn giữ công việc và sống ở Hà Nội, anh nghĩ như thế nào? Nghĩa là anh sẽ đi lại giữa TP.HCM và Hà Nội hay anh sẽ ra Hà Nội để sống luôn?". Phúc Thọ tỏ ra lưỡng lự và cho biết cần thời gian để suy nghĩ cũng như sắp xếp lại công việc, nếu hợp lý thì anh sẽ ra Hà Nội sinh sống.

Đến giây phút quyết định, chỉ có nút bấm của Phúc Thọ sáng đèn, còn cô gái Minh Uyên đã từ chối bấm nút hẹn hò. Khi được hỏi về lý do, cô nắm lấy tay đàng trai và bộc bạch: "Thật ra anh là một người đàn ông tốt và sẽ may mắn nếu cô gái nào lấy được người như anh. Tuy nhiên có một lý do để em không bấm nút đó là khoảng cách của chúng ta quá xa. Lỗi là do em, vì trước kia em làm việc ở trong này và xác định sẽ lập nghiệp ở đây, nhưng vì lý do khách quan nên em phải chuyển lại ra ngoài Hà Nội. Lý do em không bấm nút không phải vì em chê anh bất cứ điều gì cả, anh rất tốt. Em chỉ lo lắng khi ở độ tuổi như chúng ta, còn con cái, công việc mà không có cái gì chắc chắn để mang lại tương lai cho cả hai thì sẽ làm lỡ cơ hội cho cả anh và em. Em chúc anh hạnh phúc".

Nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối khi cặp đôi không thể đến được với nhau Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi lắng nghe những chia sẻ của Minh Uyên, MC Quyền Linh gật gù và vỗ tay để bày tỏ sự đồng tình. Nam MC nói rằng nếu mình là Phúc Thọ, anh sẽ mạnh mẽ hơn nữa để sẵn sàng ra Hà Nội vì cô gái. "Tại vì em cũng không dứt khoát lắm, làm cho cô ấy có vài điều phải suy nghĩ. Hãy giữ lấy tất cả kỷ niệm mà mình có được trong ngày hôm nay để chúng ta có một hành trang đẹp trên con đường sắp tới nhé", anh nói thêm.