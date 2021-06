Minh tinh Charlize Theron diện thiết kế của Công Trí lên truyền hình Mỹ

Charlize Theron tiết lộ việc tham gia vào loạt phim Fast & Furious đã đem lại cho cô những trải nghiệm khó quên đồng thời có tương tác thú vị với người hâm mộ. Minh tinh sinh năm 1975 chia sẻ trong chương trình: “Mọi người thích những bộ phim như thế này. Họ yêu những nhân vật trong phim cũng như thông điệp gia đình được lồng ghép xuyên suốt loạt phim này”. Mỹ nhân đình đám Hollywood nói về vai trò của mình: “Khi tôi xuất hiện trong vai phản diện Cipher ở Fast 8 và khiến Dominic phản bội gia đình của anh ta trong phần phim đó, tôi chắc mình đã có một số người hâm mộ nhờ màn nhập vai khá tốt. Tuy nhiên cùng với đó, họ có những ý kiến kiểu như: Tại sao cô lại dám làm điều đó với Dominic? Tại sao lại khiến anh ta chống lại gia đình của mình?”.

Tại The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Charlize Theron cũng chia sẻ suy nghĩ của mình liên quan đến tin đồn về một phần ngoại truyền khai thác nhân vật nữ trong Fast & Furious. Cô nói với Jimmy Fallon: “Phụ nữ trong Fast & Furious là một trong những lý do lớn nhất mà tôi muốn tham gia loạt phim này. Không có ý đụng chạm gì tới Vin Diesel nhưng Michelle Rodriguez khá là ngầu đấy”.

Charlize Theron sinh năm 1975, cô là diễn viên người Mỹ gốc Nam Phi đình đám tại Hollywood đồng thời là một trong những minh tinh được trả lương cao nhất thế giới . Người đẹp được biết đến với nhiều siêu phẩm như: The Devil's Advocate, Mighty Joe Young, The Cider House Rules, The Italian Job, Snow White & the Huntsman, Atomic Blonde, Monster, Bombshell… Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, minh tinh 46 tuổi đem về nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có 1 tượng vàng Oscar. Trước Fast & Furious 9, Charlize Theron gây ấn tượng trên màn ảnh với vai chính trong The Old Guard có sự tham gia của diễn viên người Việt