Mỹ nhân 'cảnh nóng' vươn lên thành sao đắt giá bậc nhất TVB

“Bom sex” xứ Cảng thơm bắt đầu được các nhà làm phim Đại lục đặt vào “tầm ngắm” và nhận được nhiều lời mời làm việc ở Bắc Kinh. Theo HK01, sau khi quay xong dự án Thất công chúa cho TVB, Cao Hải Ninh đã trở lại Trung Quốc để đóng vai chính trong phim mới mang tên I Broke Up Because of Tan Tan

ẢNH: INSTAGRAM NV