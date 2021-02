Mỹ nhân đóng X-Men phẫn nộ vì nạn kỳ thị người châu Á ở Mỹ

Mẹ là người gốc Á nên Olivia Munn rất quan tâm đến vấn đề nói trên, cô cho biết các nạn nhân lớn tuổi bị tấn công thường miễn cưỡng tố cáo sự việc, điều đó khiến những hành vi bạo lực ít bị phơi bày hơn. "Cha mẹ chúng tôi đã luôn hạn chế vướng vào rắc rối, chấp nhận mà không hề phàn nàn cũng như tiếp tục chịu cảnh bị đối xử như một công dân của tầng lớp thứ 2”, cô nói trong lúc đề cập đến việc mẹ của Cheng đã từng có suy nghĩ không báo cáo về vụ tấn công này.

Olivia Munn sinh năm 1980 trong gia đình có mẹ đến từ Việt Nam gốc Hoa còn cha mang trong mình 3 dòng máu: Đức, Ireland và Anh. Cô gia nhập làng giải trí với vai trò diễn viên, MC và được biết đến với các tác phẩm: Big Stan, Date Night, Deliver Us from Evil (Linh hồn báo thù), Mortdecai (Quý tộc săn tranh), The Predator (Quái thú vô hình)… Đặc biệt, sao nữ 41 tuổi gây chú ý với vai Psylocke trong bộ phim X-Men: Apocalypse (Dị nhân: Khải huyền). Ngoài đóng phim, Olivia Munn rất quan tâm đến các vấn đề xã hội. Cô công khai ủng hộ phong trào Metoo, Time’s Up ở Hollywood và tích cực bảo vệ quyền lợi của gốc châu Á tại Mỹ.