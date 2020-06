Mỹ nhân 'Fast & Furious' lặng lẽ ly thân chồng sau 13 năm chung sống

Theo Daily Mail, mối quan hệ sau tan vỡ của vợ chồng Jordana Brewster dường như khá tốt đẹp. Tháng trước, họ vẫn được nhìn thấy rảo bước cùng nhau trong những khoảnh khắc đời thường được cánh săn ảnh ghi lại. Thông tin liên quan đến tình trạng của cặp diễn viên - nhà sản xuất phim nổi tiếng này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, tò mò về nguyên nhân khiến tổ ấm của họ rạn nứt. Đáp lại sự chú ý từ truyền thông và người hâm mộ, cả hai đến nay vẫn chọn cách im lặng.

Minh tinh 40 tuổi và nhà sản xuất U.50 gặp nhau nhờ bộ phim The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning mà Jordana Brewster đóng chính còn Andrew Form là nhà sản xuất. Hai năm sau lần gặp gỡ trên phim trường, cả hai về chung nhà bằng một đám cưới riêng tư trên đảo Nevis. Chia sẻ với tạp chí InStyle Weddings trước hôn lễ, nữ diễn viên phim Home sweet hell cho biết cô và chồng đã có khoảng thời gian hẹn hò bí mật vì không muốn tỏ ra thiếu chuyên nghiệp. Trong 13 năm chung sống, bộ đôi có hai con trai: Julian (6 tuổi) và Rowan (4 tuổi). Cả hai nhóc tì này đều ra đời bằng phương pháp mang thai hộ.

Jordana Brewster sinh năm 1980, nữ diễn viên, người mẫu xinh đẹp từng tham gia các bộ phim như: The faculty, The Invisible Circus, American Heist, Random Acts of Violence… Đặc biệt, sao nữ 40 tuổi được biết đến nhiều nhất với vai Mia Toretto, em gái của Dominic Toretto ( Vin Diesel thủ vai) trong loạt phim Fast & Furious từ năm 2001 đến nay. Jordana Brewster nhiều lần được tạp chí Maxim vinh danh trong Top 100 mỹ nhân nóng bỏng nhất hành tinh. Trong khi đó, ông xã của nữ diễn viên là một nhà sản xuất nổi tiếng tại Hollywood . Andrew Form từng tham gia sản xuất các bộ phim như: Friday the 13th, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Purge…