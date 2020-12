Mỹ nhân ‘Lan Quế Phường’ chia sẻ về nụ hôn ‘bỏng mắt’ trong phim mới của TVB

Vốn nổi tiếng với những cảnh phim “nóng mắt” trên màn ảnh, khán giả không quá ngạc nhiên khi Liên Thi Nhã có cảnh hôn mãnh liệt trong Line Walker: Bull Fight ( Sứ đồ hành giả 3 ). Trong phim, mỹ nhân sinh năm 1988 vào vai Trương Ngọc Tuyên - một cảnh sát nằm vùng đã chết đồng thời là bạn gái cũ của Từ Thiên Đường ( Viên Vỹ Hào thủ vai). Gần đây, hai nghệ sĩ trở thành chủ đề gây bàn tán rầm rộ khi có cảnh hôn say đắm, nóng bỏng kéo dài 2 phút trong tác phẩm kể trên. Nhiều người không khỏi sửng sốt trước sự mạnh bạo của cặp diễn viên trẻ và tranh luận không ngớt về màn thể hiện chân thực, ăn ý giữa hai ngôi sao nổi tiếng.

Chia sẻ với trang On trong cuộc phỏng vấn hôm 27.12, Liên Thi Nhã thoáng bối rối khi nhắc đến phân cảnh có phần nhạy cảm với bạn diễn khác giới trong phim mới của TVB . Mỹ nhân 32 tuổi thừa nhận cảnh quay này khiến cô cảm thấy thực sự khó xử và xấu hổ. Người đẹp chia sẻ trong khi cùng Viên Vỹ Hào thực hiện phân cảnh đầy riêng tư này trên phim trường, cô không khỏi ngại ngùng trước sự chứng kiến của cả ê-kip. Sao phim Lan Quế Phường nhớ lại: “Tôi và Viên Vỹ hào vốn dĩ không thân thiết lắm mặc dù chúng tôi có quen biết. Cảnh hôn đó là cảnh đầu tiên của tôi trong phim và đó là một nụ hôn thật dài. Tất nhiên điều đó rất khó xử và tôi khá sợ sệt”.

Cảnh quay khó quên của Liên Thi Nhã và Viên Vỹ Hào trong phim mới ẢNH: TVB

Cũng trong cuộc phỏng vấn mới nhất, nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng này cho biết cô dự định tiếp tục theo đuổi sự nghiệp phim ảnh nhưng vẫn chưa từ bỏ con đường ca hát. Mỹ nhân 8X muốn trở thành một ngôi sao đa năng trong làng giải trí xứ Cảng thơm. “Tôi chắc chắn sẽ không từ bỏ ca hát, đó vẫn là ưu tiên hàng đầu của tôi nhưng tôi cũng rất vui khi được tham gia diễn xuất”, sao nữ xinh đẹp bộc bạch.

Năm 2020, Liên Thi Nhã gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực phim ảnh. Hết được yêu thích với vai Phương Thư Văn trong Những người tôi từng yêu, cô lại thu hút sự chú ý nhờ nhân vật Trương Ngọc Tuyên trong Sứ đồ hành giả 3. Cô cũng có nhiều dự án phim mới đang chờ lên sóng trong năm sau. Ngược lại, các sản phẩm âm nhạc của kiều nữ 8X bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 . Theo tiết lộ của mỹ nhân 32 tuổi, năm qua cô đã không thể phát hành hai ca khúc mới nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt. “Ban đầu chúng tôi hoãn phát hành vì tình hình sức khỏe của tôi nhưng sau đó đại dịch lại liên tục hoành hành. Chúng tôi hiện vẫn đang đợi thời điểm thích hợp để cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới”, Liên Thi Nhã cho hay.

Mỹ nhân 32 tuổi muốn tìm kiếm thật nhiều cơ hội diễn xuất đồng thời duy trì danh tiếng của một ca sĩ. Cô muốn trở thành một ngôi sao đa năng ẢNH: INSTAGRAM NV

Từng gây sốc khi tiết lộ yêu 19 người trong 4 năm đồng thời vướng vào vô số lùm xùm tình ái và bày tỏ mong muốn sớm lấy chồng, Liên Thi Nhã giờ đây lại quyết định tạm gác dự định kết hôn. Nữ diễn viên bày tỏ rằng tuổi trẻ của mình có hạn và bản thân muốn tận dụng khoảng thời gian sôi nổi này để nỗ lực, phấn đấu nhằm có thêm nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Ở tuổi 32, sao nữ 8X cho biết hôn nhân không nằm trong kế hoạch của cô, ít nhất là trong vài năm tới. Dẫu vậy, Liên Thi Nhã vẫn nuôi hi vọng về tình yêu và mơ về đám cưới tương lai của mình. “Tôi không ngại tổ chức một lễ cưới nhỏ, không cần quá xa hoa nhưng đủ để lưu lại những kỉ niệm đáng nhớ cùng những điều đẹp đẽ để kể với con cháu sau này”, mỹ nhân trẻ chia sẻ.

Liên Thi Nhã sinh năm 1988, cô gia nhập làng giải trí với vai trò ca sĩ rồi dần lấn sân sang diễn xuất và gặt hái được một số thành công nhất định. Sao nữ 8X trở thành cái tên gây chú ý nhờ bộ phim người lớn Lan Quế Phường cùng hàng loạt bê bối đời tư khác, trong đó có vụ rò rỉ ảnh nóng với bạn trai cũ, lùm xùm làm kẻ thứ ba. Dẫu đời tư lắm tai tiếng, sức hút và tài năng của Liên Thi Nhã trên màn ảnh vẫn được nhiều khán giả công nhận. Cô ghi dấu ấn qua các bộ phim như: The best plan is no plan, Khách sạn ma quỷ, Tháng năm khinh cuồng, Sứ đồ hành giả…