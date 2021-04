Mỹ nhân 'Vườn sao băng' khoe loạt bằng khen khiến fan 'choáng'

Goo Hye Sun được xem là nghệ sĩ nữ đa tài của giới giải trí xứ sở kim chi. Sau khi hoàn tất vụ ly hôn ồn ào với chồng cũ Ahn Jae Hyun, người đẹp sinh năm 1984 không nhận kịch bản đóng phim mà phát hành album piano Breath 3, mở triển lãm cá nhân Sail Again and Again. Mới đây, Goo Hye Sun tiếp tục mở triển lãm Kỷ nguyên mới của Goo Hye Sun dưới ca từ Seo Taiji ở Bảo tàng Nghệ thuật Hangaram , thuộc Trung tâm Nghệ thuật Seoul ( Hàn Quốc ).