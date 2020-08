Nam ca sĩ Hàn Quốc gây tranh cãi vì tổ chức fan meeting giữa mùa dịch

Wikitree đưa tin chuỗi sự kiện họp fan của Kim Ho Joong mang tên This is our first time bắt đầu từ ngày 14 đến 16.8. Lúc công bố fan meeting , công ty quản lý của nam nghệ sĩ đã tuyên bố: "Chúng tôi sẽ chỉ mở bán một số chỗ ngồi và sắp xếp khu vực chờ riêng cho khán giả để đảm bảo đúng theo các nguyên tắc giãn cách xã hội ”.